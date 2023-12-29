Ученый назвал способы отличить настоящую черную икру от подделки

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин 29 декабря рассказал «Известиям» о пользе черной икры, а также о том, как отличить настоящий деликатес от подделки.

По словам ученого, этот морепродукт содержит большое количество белка и жира. При этом его калорийность достаточно низкая — около 122 ккал на 100 г. Процентное соотношение БЖУ: белки — 42,7%, жиры — 38,9%, углеводы — 18,5%.

«Благодаря небольшой калорийности морепродукт можно есть людям, которые соблюдают диету или соблюдают принципы правильного питания. Также икра употребляется при заболеваниях и полезна детям. Регулярно употребляя деликатесный продукт, можно существенно уменьшить дефицит железа в организме. Морепродукт содержит витамины группы В и фосфор, которые нормализуют работу нервной системы, повышают стрессоустойчивость и снижают уровень тревожности. Витамины А, Е и D улучшают работу иммунной системы и помогают организму эффективнее бороться с вирусами и бактериями. Витамин А в сочетании с регулярными прогулками на свежем воздухе поможет сохранить остроту зрения. Благодаря своему потрясающему составу с природными антиоксидантами деликатес улучшает тонус и эластичность кожи», — сказал Созыкин.

Эксперт указал на то, что настоящая икра продается только в жестяной или стеклянной банках, при встряхивании не издает бульканий, а на стекле останется жирный след при оседании.

«Настоящая икра имеет естественный вкус нежный и довольно насыщенный — характерный «морской» привкус отлично сочетается с приятными сливочными нотками. Залейте несколько десятков икринок кипятком. Если вода помутнеет, что происходит от свернувшегося белка, значит икра настоящая. Искусственная икра никак не отреагирует на кипяток. Также зажмите между пальцами одну икринку. Настоящая обязательно лопнет, а искусственная икринка удивит вас своей упругостью. Фальсифицированная икра обдаст вас резким рыбным запахом и будет ярко черного цвета», — сказал он.

Созыкин отметил, что существует русская и европейская культура подачи икры. В европейской было принято подавать икру в специальных маленьких икорницах, которые находились в вазах с колотым льдом. Икорницы обычно делаются из морских раковин, а сама икра сбрызгивается лимонным соком, но это неправильно. Эксперт обратил внимание на то, что икра должна немного согреться при комнатной температуре — только тогда она откроет вам свой истинный вкус. В русской культуре икру было принято подавать в больших керамических или хрустальных блюдах или вазах без льда, из которых икру черпали специальными позолоченными ложечками-лопатками.

«Сочетается икра с устрицами, яичным белком, твердым сыром, сливочными соусами, слоеным тестом, лимоном, блинчиками. Нельзя комбинировать с фруктами и кондитерскими изделиями», — заключил он.

Ранее в этот день специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова рассказала, что готовый бутерброд с красной икрой надо съесть в течение двух часов, а открытую банку с продуктом необходимо употребить в ближайшие сутки.