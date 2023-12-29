Эксперт дал рекомендации по хранению красной икры

Готовый бутерброд с красной икрой надо съесть в течение двух часов, а открытую банку с продуктом необходимо употребить в ближайшие сутки, рассказала 29 декабря специалист инспекции по качеству пищевой продукции МосГИК Елена Павлова.

«Многократное замораживание и размораживание икры приводит к разрушению икринок и потере полезных и питательных свойств продукта. Открытую банку с икрой следует доесть в ближайшие сутки, а уже готовый бутерброд с икрой рекомендуется употребить в течение двух часов», — цитирует специалиста «РИА Новости» в преддверии Нового года.

Она подчеркнула, что срок годности и условия хранения икры устанавливает изготовитель. Как правило, баночная икра при температуре -4...-6 градусов без консервантов хранится не более 4 месяцев, с консервантами — не более 12 месяцев.

Потенциальным покупателям при выборе икры надо обратить внимание на однородность цвета, чистое зерно без пленки, отсутствие сгустков крови и вкраплений белого цвета между икринками, запах.

«Икра нерки и кижуча обычно имеет слегка горьковатый вкус, это абсолютно нормально. Размеры икринок зависит от вида рыбы, самая крупная икра – это икра кеты, самая мелкая — икра нерки», — рассказала Павлова.

Она подчеркнула, что для аналога икры лососевых используется молока этих рыб, растворы изолированных белков минтая и криля, концентрированный рыбный бульон и другое. Но на упаковке должна быть информация, что продукт является имитацией.

«Строго не рекомендуем приобретать икру с рук или на улице. Знайте: продукт без маркировки считается опасным и не допускается к реализации населению. Упаковка должна быть чистой, целой, без повреждений. В прозрачной таре вы сможете лучше оценить качество икры», — заключила Павлова.

Ранее, 25 декабря, эксперты рассказали, что при выборе деликатесного продукта надо обратить внимание на стоимость икры. Не стоит экономить и искать варианты подешевле: велик риск приобрести некачественный продукт или откровенную подделку.

Ранее, 22 ноября, в Роспотребнадзоре сообщили «Известиям», что в России 20% икры не соответствует потребительским требованиям. В службе добавили, что за девять месяцев 2023 года было исследовано свыше 700 проб этого продукта, 10% из которых не соответствовало требованиям по микробиологическим показателям, 10% — по физико-химическим показателям. При этом фальсификата выявлено не было.