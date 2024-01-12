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Декретные выплаты 2024: мощное повышение и пособие для работающих мам

Ежемесячная поддержка сохранится даже при досрочном выходе на работу родителя до достижения ребенком возраста 1,5 года
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Пособие по беременности и родам, или декретные выплаты, являются мерой государственной поддержки родителей или опекунов, вышедших в отпуск по уходу за ребенком. В декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, сохраняющий пособия при досрочном выходе из декрета. Расходы Социального фонда РФ на декретные выплаты и больничные в 2024 году составят более 1,1 трлн рублей (678,4 млрд рублей — выплаты по больничным листам). О размерах выплат по уходу за ребенком, условиях сохранения пособия и о том, кому положен декретный отпуск, — в материале «Известий».

Декретный отпуск в 2024 году: с какой недели, сколько длится по закону

В отпуск по беременности и родам можно уйти начиная с 30-й недели беременности, или за 70 дней до предполагаемой даты родов. В случае если женщина вынашивает двух и более детей, уйти в декретный отпуск можно на 28-й неделе. Выплаты за отпуск по беременности и родам предоставляются женщине в полном объеме, независимо от числа дней, фактически использованных ею для отдыха до родов. Кроме того, право на декретный отпуск имеют мать, отец, опекун, усыновитель или другие родственники.

Беременная женщина
Фото: Getty Images/YDL

Продолжительность отпуска по беременности и родам:

— Нормальная беременность без осложнений: 140 дней, 70 до и после родов;

— Преждевременные роды на 20–30-й неделе или роды посредством кесарева сечения: 156 дней;

— Проживающим в радиоактивно загрязненных зонах дается 90 дней до и 70 — после родов;

— При многоплодной беременности отпуск длится 194 дня, из которых 84 до и 110 дней после родов.

Сразу после родов женщина или любой другой человек, осуществляющий дальнейший уход за ребенком, может оформить отпуск по уходу за ребенком, который продолжается, пока ребенок не достигнет трехлетнего возраста.

Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 года сохранятся при досрочном выходе из декрета

Выплаты по беременности и родам в 2024 году

В 2024 году беременным женщинам и семьям с детьми увеличивают все положенные выплаты, средства на это заложены в бюджете. С 1 февраля 2024 года минимальное пособие по беременности и родам составит 88,5 тыс. рублей, а максимальное — 565,5 тыс. рублей (против минимального в 74,7 тыс. рублей и максимального в 383 тыс. рублей в 2023 году).

Мама с детьми
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Пособие по беременности и родам выплачивается в размере 100% среднего заработка. Средний заработок для расчета пособия берется за два календарных года, предшествующих наступлению отпуска по беременности и родам. Если в эти годы женщина также находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком, то годы для исчисления пособия можно заменить на предыдущие, чтобы увеличить размер выплат.

Максимальное пособие зависит от предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде, пояснила «Известиям» ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская.

— К примеру, если женщина заработала за два предыдущих года 3 млн рублей, предельная сумма пособия за 140 календарных дней составит 565,5 тыс. рублей. Если же доход женщины за каждый расчетный год окажется менее предельного значения, то для расчета берется фактическая сумма заработка, — заключила эксперт.

Минимальный размер пособия получают те женщины, которые до ухода в декрет имели общий страховой стаж менее шести месяцев. Средний заработок будет исчисляться также из величины МРОТ, если в расчетном периоде женщина не имела заработка или если ее фактический средний заработок был меньше МРОТ. В районах и местностях, где применяются региональные коэффициенты, размер пособия исчисляется с учетом этих коэффициентов.

Девушка работает
Фото: Getty Images/mputsylo

В феврале 2024 года на 7,5% будет проиндексирован и материнский капитал. Размер выплаты за первого ребенка составит 631 тыс. рублей, а за второго — 834 тыс. рублей (доплата за второго ребенка увеличится до 203 тыс. рублей) Индексация коснется и ранее выданных выплат, даже если они были частично потрачены.

Пусть маме повысят: декретные пособия увеличат на 54%
Выплаты в следующем году вырастут в 1,5 раза, а в 2025 году — вдвое

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 года в 2024 году

После окончания отпуска по беременности и родам оформляется отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Право на него также имеют мать, отец, опекун или усыновитель ребенка. При этом на детей до 1,5 года назначается пособие. Сумма выплаты рассчитывается за два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по уходу за ребенком, рассказала Красовская. Если гражданин в это время не работал официально, пособие будет рассчитано из среднего дневного заработка в соответствии с МРОТ.

Детские выплаты до 1,5 года сохранят при досрочном выходе из декрета

С учетом изменений, внесенных в ТК РФ, с 2024 года родители при необходимости смогут выйти на работу на полный день и продолжат получать пособие по уходу за ребенком до достижения им 1,5 года. В 2024 году средний размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет составит 17,8 тыс. рублей.

Женщина с детьми
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В 2024 году увеличивается и период, в течение которого можно обратиться за выплатой из материнского капитала и получить деньги за всё время с момента рождения ребенка. В 2023 году это было возможно в течение первых трех месяцев с рождения, а с 2024 года такая возможность у родителей будет в течение полугода после появления ребенка.

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