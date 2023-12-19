Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет сохранятся при досрочном выходе из декрета
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода родителя из декрета, документ опубликован 19 декабря на сайте официальных правовых актов.
Внесены изменения, в частности, в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и в Трудовой кодекс РФ.
Пособия по уходу за ребенком сохранятся случае неполного рабочего дня родителя, вышедшего на работу, дистанционной работы или на дому, а также если родители в период указанного отпуска работают у другого работодателя.
Ранее, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что одним из государственных приоритетов России является совершенствование семейной политики. По ее словам, в последние годы была проделана большая работа по поддержке семей, по оказанию им реальной, конкретной помощи.
Президент России Владимир Путин 22 ноября подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.
21 ноября российский лидер назвал институт семьи основой государства.