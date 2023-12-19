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Выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет сохранятся при досрочном выходе из декрета

Путин подписал закон, сохраняющий пособия при досрочном выходе из декрета
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет в случае досрочного выхода родителя из декрета, документ опубликован 19 декабря на сайте официальных правовых актов.

Внесены изменения, в частности, в закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и в Трудовой кодекс РФ.

Пособия по уходу за ребенком сохранятся случае неполного рабочего дня родителя, вышедшего на работу, дистанционной работы или на дому, а также если родители в период указанного отпуска работают у другого работодателя.

Ранее, 4 декабря, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что одним из государственных приоритетов России является совершенствование семейной политики. По ее словам, в последние годы была проделана большая работа по поддержке семей, по оказанию им реальной, конкретной помощи.

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Президент России Владимир Путин 22 ноября подписал указ об объявлении 2024 года Годом семьи. Целями решения обозначены популяризация государственной политики в сфере защиты семьи и сохранение традиционных семейных ценностей.

21 ноября российский лидер назвал институт семьи основой государства.

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