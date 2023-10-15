Правительство РФ одобрило меры поддержки работающих родителей с детьми до полутора лет

Правительство РФ одобрило законопроект о мерах поддержки работающих родителей, обеспечивающих детей до 1,5 года. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщается на сайте кабмина.

«Одобрить проект федерального закона «О внесении изменений в ст. 256 Трудового кодекса Российской Федерации» и внести его в Государственную думу в установленном порядке», — говорится в заявлении.

Решение было принято на заседании правительства 12 октября.

Как уточняет пресс-служба правительства РФ в Telegram-канале, право на ежемесячные пособия имеют мамы и папы, которые трудятся на полставки или на дому. Пособие будет выплачиваться и в случае, если родитель на время отпуска устроится на работу в другую компанию, не лишаясь места у основного работодателя.

«У граждан при желании появится возможность скорее возобновить профессиональную деятельность после появления ребенка, не теряя поддержки государства», — приводит пресс-служба комментарий премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Ранее, 4 октября, стало известно, что правительственная комиссия одобрила проект, согласно которому матери и отцы, вышедшие на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, не лишатся ежемесячных декретных пособий.

Вступление поправок в силу запланировано с 1 января 2024 года.

В середине апреля президент РФ Владимир Путин предложил ввести льготы на покупку жилья на вторичном рынке в целях поддержки семей и рождаемости. Он также предположил, что улучшить показатели демографии в стране поможет создание новых рабочих мест.