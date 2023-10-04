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Работающие родители смогут получать декретные пособия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Матери и отцы, вышедшие на работу до того, как ребенку исполнится полтора года, не лишатся ежемесячных декретных пособий. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующий проект Минтруда.

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Сейчас Трудовой кодекс гарантирует сохранение страхового пособия только в том случае, если родитель работает неполный рабочий день или на дому.

«Законодательство уже позволяет застрахованному лицу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком, работать на условиях неполного рабочего времени, в том числе дистанционно или на дому. При этом продолжительность неполного рабочего времени законодательно не урегулирована. Поэтому на практике часто возникает вопрос применения данных норм», — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Кроме того, согласно законопроекту, в период декретного отпуска можно будет трудоустраиваться и к другим работодателям. При этом гарантии, связанные с сохранением рабочего места, с которого женщина ушла в декрет, останутся неизменными.

Согласно данным Соцфонда России, сейчас пособие по уходу за ребенком до полутора лет составляет 40% среднего заработка за два года, предшествовавших уходу в декрет. При этом выплата не может быть меньше 8591 рубля в месяц и больше 33 282 рублей. Такие нормы были установлены с 1 февраля 2023 года.

В 2022 году находились в отпуске по уходу за ребенком и получали ежемесячное пособие почти 1,7 млн человек. Из них почти 145,5 тыс. работали неполный день. Средний размер пособия в 2022 году составил 13,5 тыс. рублей, следует из данных Минтруда.

Вступление поправок в силу в случае их принятия Госдумой запланировано на 1 января 2024 года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Декретная правка: трудящимся матерям оставят выплаты по уходу за детьми

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