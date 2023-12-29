Мэр Киева Кличко заявил о взрывах в городе

Мэр Киева Виталий Кличко 29 декабря сообщил о работе системы противовоздушной обороны в городе на фоне взрывов.

«Взрывы в Киеве. Работает ПВО», — написал политик в своем Telegram-канале, призвав жителей оставаться в укрытиях.

О работе ПВО также написал украинский канал «Общественное».

«Киев — взрывы. Предварительно, работает ПВО», — говорится в публикации телеканала в Telegram.

В настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, добавила «Газета.Ru».

В Минобороны РФ комментариев по этому поводу пока не давали.

Ранее в этот день сообщалось, что во Львове были слышны взрывы с утра. Такие же звуки раздавались в Харькове и Черкесах. Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о шести взрывах.

26 декабря украинская газета «Зеркало недели» сообщила о взрывах в центре подконтрольного Киеву города Херсона.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.