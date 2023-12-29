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Постпред РФ назвал запрет на российские СМИ в Европе тоталитарными тенденциями

Ульянов: ограничение вещания российских СМИ в ЕС отражает тоталитарные тенденции
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Фото: ТАСС/CHRISTIAN BRUNA
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Ограничение вещания российских СМИ в Европе отражает тоталитарные тенденции. Об этом 29 декабря заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Конечно же, то, что делает Европейский союз — это безобразие. Это проявление тоталитарных тенденций в Европейском союзе. Они лишают свое население альтернативных источников информации, по сути дела», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Ульянов отметил, что ситуация, когда люди оказываются «индоктринированными однобокой подачей новостей и оценок», особенно в контексте конфликта на Украине, является очень тревожной и отражает антидемократические тенденции.

По его словам, он также уже попадал с подобную ситуацию, когда его аккаунт в соцсети Х (бывш. Twitter) попал в теневую блокировку в начале спецоперации России на Украине. При этом переход X под управление Илона Маска не помог переломить ситуацию со свободой слова на этой площадке, добавил Ульянов.

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21 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва адекватно и соразмерно ответит на очередной, 12-й по счету, пакет санкций Европейского союза (ЕС) в отношении российских СМИ и журналистов. По ее словам, своими действиями ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений.

До этого, 18 декабря, Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Рестрикции подразумевают новые экспортные ограничения против РФ на продукцию и технологии двойного назначения. Кроме того, российские телеканалы «Спас» и «Царьград» были включены в новый список персональных санкций ЕС. В документе утверждается, что эти телеканалы «поддерживают действия, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины».

В декабре 2022 года Евросовет принял решение о приостановке лицензий на вещание российских телеканалов. В частности, мера затронула НТВ, «Россию 1» и Первый канал. В санкционном списке ЕС также есть несколько российских каналов, включая RT и «Россию 24».

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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