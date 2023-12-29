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Финансист Фрумина предупредила об особенностях новогодних вкладов

Финансист Фрумина: новогодние предложения по вкладам могут оставить без дохода
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Новогодние предложения банков не всегда выгодны и могут таить немало рисков для вкладчиков, рассказала 29 декабря заведующая кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.

Она пояснила, что вместе с традиционными банковскими вкладами рынок предлагает продукты с инвестиционной составляющей. По ним возможно получить высокий процент, но только при выполнении ряда условий. Среди них может быть высокий первоначальный взнос (от 100 тыс. рублей), подключение к зарплатному проекту банка, подключение к платным подпискам, невозможность снятия и пополнения или ограниченное несколькими месяцами действие повышенной ставки.

По словам Фруминой, часть денег подобных вкладов попадает под установленный процент, а другая идет на формирование инвестиционного портфеля.

«Риски по таким вкладам гораздо выше и доходность не гарантирована. Более того, часть денег, направленная на формирование инвестиционного портфеля, может обесцениться в связи с ухудшением финансовой устойчивости эмитента», — рассказала финансист в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт призывает при выборе инвестпродукта в период высоких ставок отдавать предпочтение индивидуальным инвестиционным счетам (ИИС). С 2024 года по ним предусмотрены комбинированные налоговые вычеты — с вложенных денег и с полученного дохода. При открытии ИИС нужно рассчитывать на длительные инвестиции, так как минимальный срок вложения средств — пять лет.

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15 декабря финансист Лазарь Бадалов рассказал об опасности вкладов с двойным дном. Так называемые «двойные вклады» — инвестпродукты под видом банковских вкладов, о которых позднее клиент узнает, что обещанный доход не гарантирован и зависит от выполнения ряда условий.

19 декабря доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин рассказал, что наличие у банков плавающей ставки, меняющейся в зависимости от срока, может повлечь потерю дохода вкладчика. Эксперт также отметил, что потерять доход по срочному вкладу можно в случае его пролонгации по сниженной ставке.

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