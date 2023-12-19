Эксперт указал на главные причины потери дохода по банковскому вкладу

Наличие у банков плавающей ставки, меняющейся в зависимости от срока, может повлечь потерю дохода вкладчика. Об этом во вторник, 19 декабря, в беседе с агентством «Прайм» рассказал доцент кафедры корпоративного управления и инноватики РЭУ им. Г.В. Плеханова Федор Акулинин.

«Не всегда максимальная длительность срока вклада гарантирует максимальный доход. Тут надо быть крайне внимательным, чтобы поймать самый эффективный для себя период», — указал он.

Как подчеркнул Акулинин, чтобы минимизировать риски потери дохода по вкладу, важно внимательно ознакомиться со всеми условиями договора, который должен быть заключен в соответствии со ст. 834 ГК РФ. Иначе есть высокая вероятность того, что банк сможет «менять условия в свою пользу».

Эксперт также отметил, что потерять доход по срочному вкладу можно в случае его пролонгации по сниженной ставке.

Ранее, 4 декабря, основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин сообщил, что в случае досрочного закрытия вклада банки не вправе штрафовать клиента и применять к нему санкции. Отмечалось, что при этом вкладчику могут пересчитать начисленные проценты. Как правило, при досрочном погашении вклада начисленные проценты банк пересчитывает по ставке 0,01%.