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Финансист Бадалов рассказал об опасности «двойных вкладов»

Финансист Бадалов предупредил об опасности банковских вкладов с инвестпродуктами
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Фото: РИА Новости/Андрей Иглов
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В перечне предложений некоторых российских банков несколько лет назад появились так называемые «двойные вклады» — инвестпродукты под видом банковских вкладов. Позднее клиент узнает, что обещанный доход не гарантирован и зависит от выполнения ряда условий, рассказал 15 декабря финансист Лазарь Бадалов.

«Эта практика продаж отнюдь не новая. Она называется мисселлинг — преднамеренное введение покупателя в заблуждение относительно товара или услуги. В случае со вкладами подмены вероятны, когда предлагают ставки выше рыночных», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

Бадалов подчеркнул, что никаких гарантий того, что доход будет больше, чем по вкладу, нет. Чтобы минимизировать число подобных случаев Банк России с середины 2022 года ввел регулирование продаж сложных финансовых продуктов.

Теперь банки и другие организации обязаны в устной и письменной формах разъяснять клиентам суть приобретаемого продукта: что он не является вкладом, не имеет гарантированной доходности, не застрахован в государственной системе страхования вкладов, объяснил финансист.

Случаи мисселинга и продажи «вкладов с двойным дном» встречаются и сейчас, однако выше описанные меры регулятора позволяют свести их к минимуму и повысить осведомленность граждан о сути банковских продуктов, которые они намерены приобрести.

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11 декабря кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при президенте РФ Александр Абрамов сообщил, что самым простым и эффективным вариантом вложения денег в настоящее время является банковский депозит, особенно при действующих ставках.

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