Карта маслом: россиянам доступны восемь способов оплаты за границей в 2024-м
Несмотря на прекращение работы карт Visa и Mastercard за рубежом, у россиян осталось как минимум восемь способов оплатить покупки в путешествиях. Об этом «Известиям» рассказали представители банков и эксперты. ЦБ заявил, что проводит работу с новыми странами о приеме карт «Мир». Среди других вариантов — «пластик» UnionPay, иностранные карты, крипта, наличные и несколько альтернативных вариантов, которые пока можно использовать только в Турции. Возможности для проведения оплаты за границей для россиян будут расширяться даже в условиях санкций, считают эксперты.
Наличный счет
Россияне смогут расплатиться за границей в 2024 году, несмотря на санкции. Для этого осталось как минимум восемь различных способов. В марте 2022-го после введения рестрикций со стороны международных платежных систем карты Visa и Masterсard, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом, а иностранный «пластик» — на территории РФ.
Самый простой метод оплачивать покупки за границей — это наличная валюта. Сейчас туристы часто используют именно этот вариант, рассказала заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.
Однако при выезде за рубеж с 2022 года из России разрешено вывозить инвалюту на сумму не более $10 тыс. или ее эквивалент в других денежных единицах. Поэтому если планируется дорогостоящая покупка или длительная поездка, то обойтись без платежных карт будет сложно, отметила эксперт.
МИРовое решение
Второй распространенный вариант — карты «Мир». Сейчас их принимают в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в Венесуэле, Вьетнаме и на Кубе, рассказали «Известиям» в МТС банке.
Там добавили: перед путешествием стоит обязательно изучить особенности оплаты — российский «пластик» может работать в ограниченном количестве мест. В Белоруссии «Мир» будут принимать везде, однако на Кубе или в Венесуэле — только в туристических регионах. Причем виртуальной карты будет недостаточно, до поездки лучше выпустить пластиковый аналог, подчеркнули в пресс-службе финорганизации.
ЦБ совместно с НСПК проводит работу с разными странами о приеме карт «Мир», сообщили в регуляторе. Там добавили: банки со своими зарубежными партнерами также самостоятельно находят решения для внедрения платежных инструментов.
В следующем году к перечню направлений, где работает «Мир», могут добавить, например, ОАЭ, Египет и Таиланд, считают в МТС Банке. ЦБ планирует увеличить число стран, где можно воспользоваться картами российской платежной системы, до 20 государств к 2025 году и до 35 к 2030-му, напомнила директор департамента транзакционного и сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова.
За 11 месяцев 2023-го клиенты «Открытия» потратили в 1,5 раза больше денег за границей по «Миру», чем за аналогичный период 2022-го, рассказали в кредитной организации.
Китайское качество
Третий способ оплатить покупки за рубежом — карты UnionPay. Однако за пределами РФ работает только «пластик», выпущенный неподсанкционными банками, подчеркнул генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.
Сейчас за границей принимают карты китайской платежной системы от Газпромбанка, РСХБ, ВБРР, «Русского стандарта», Примсоцбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка. «Известия» направили запрос в эти финорганизации.
Оформление обойдется в 1–5 тыс. рублей, уточнил эксперт. Легче всего картами UnionPay расплатиться в Азии, однако они действуют также в европейских странах и даже в . Причем «проходимость» карт от разных банков отличается. Поэтому с собой лучше иметь наличные или иностранный «пластик».
Иностранная мера
Для проведения платежей за границей также можно оформить карту зарубежного банка, рассказал Георгий Никонов из Vepay. По его словам, этот способ самый надежный, потому что такой «пластик» работает везде за пределами России.
Однако минимальная цена карты составляет 25–30 тыс. рублей. Еще $70–100 придется отдать за годовое обслуживание. Кроме того, при ее оформлении гражданин обязан сообщить в налоговую о наличии иностранного счета. Это простая процедура, но если забыть о ней, придется платить штраф, подчеркнул эксперт. Также нужно принимать во внимание, как пополнять зарубежный счет (иногда это можно сделать даже через СБП).
«Пластик» зарубежных банков уже есть примерно у 11% россиян, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Около трети из них открыли карту в Казахстане, еще 16% — в Турции, порядка 6% — в Армении и 5% в Белоруссии. Среди других популярных государств — Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, отметил эксперт.
Он уточнил: такой «пластик» можно оформить либо через специальные сервисы — полностью дистанционно, либо лично посетив страну.
На фоне санкций финорганизации некоторых государств могут ограничить выдачу карт, однако полностью такая возможность точно не уйдет, уверен Алексей Тараповский.
Крипта в мир
Россияне также могут использовать криптовалюту для расчетов за рубежом, отметила Ирина Комарова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Однако крипта признана законным платежным средством лишь в некоторых странах. Среди них — США, Канада, Япония, Германия, Италия, Эквадор, уточнила эксперт.
При этом в некоторых государствах она применяется в основном для электронных платежей (например, в Испании), а в других биткоин могут принимать и в обычных магазинах, как в Германии.
Кроме того, в Азии с криптокошелька можно легко снять наличные в банкомате, добавил Георгий Никонов из Vepay.
Турецкий сценарий
Для российских туристов в Турции запустили и три других способа приема денег. В некоторых точках уже можно оплатить покупки по QR через систему быстрых платежей, рассказал Георгий Никонов. Трансакция проходит так же, как и в РФ: клиент должен отсканировать код, а затем подтвердить операцию в мобильном банке.
Российские финорганизации также начали завозить отечественные терминалы в туристические места в Турции, отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Оплата по ним проходит точно так же, как на территории РФ. Принимаются и «Мир», и выпущенные у нас Visa и Masterсard.
Россияне также могут открыть карту турецкой платежной системы Troy, добавил эксперт.
Такой «пластик» оформляют через мобильное приложение Letim с доставкой по РФ и Турции, рассказали «Известиям» в сервисе. Там добавили: пополнение счета в лирах доступно из российских кредитных организаций через СБП. Карта позволит туристам оплачивать покупки и снимать деньги в банкоматах в Турции.
Возможности оплаты за границей для россиян будут расширяться и дальше, ожидает Алексей Разумовский. Отечественные терминалы могут начать привозить и в другие страны. География приема карт «Мир» тоже будет увеличиваться. Перспективы есть и у технологии приема платежей по QR через СБП.