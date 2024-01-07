Карта маслом: россиянам доступны восемь способов оплаты за границей в 2024-м

Несмотря на прекращение работы карт Visa и Mastercard за рубежом, у россиян осталось как минимум восемь способов оплатить покупки в путешествиях . Об этом «Известиям» рассказали представители банков и эксперты. ЦБ заявил, что проводит работу с новыми странами о приеме карт «Мир» . Среди других вариантов — «пластик» UnionPay, иностранные карты, крипта, наличные и несколько альтернативных вариантов, которые пока можно использовать только в Турции. Возможности для проведения оплаты за границей для россиян будут расширяться даже в условиях санкций , считают эксперты.

Наличный счет

Россияне смогут расплатиться за границей в 2024 году, несмотря на санкции. Для этого осталось как минимум восемь различных способов. В марте 2022-го после введения рестрикций со стороны международных платежных систем карты Visa и Masterсard, выпущенные отечественными банками, перестали работать за рубежом, а иностранный «пластик» — на территории РФ.

Самый простой метод оплачивать покупки за границей — это наличная валюта . Сейчас туристы часто используют именно этот вариант, рассказала заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

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Однако при выезде за рубеж с 2022 года из России разрешено вывозить инвалюту на сумму не более $10 тыс. или ее эквивалент в других денежных единицах . Поэтому если планируется дорогостоящая покупка или длительная поездка, то обойтись без платежных карт будет сложно, отметила эксперт.

МИРовое решение

Второй распространенный вариант — карты «Мир» . Сейчас их принимают в Белоруссии, Армении, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в Венесуэле, Вьетнаме и на Кубе, рассказали «Известиям» в МТС банке.

Там добавили: перед путешествием стоит обязательно изучить особенности оплаты — российский «пластик» может работать в ограниченном количестве мест . В Белоруссии «Мир» будут принимать везде, однако на Кубе или в Венесуэле — только в туристических регионах. Причем виртуальной карты будет недостаточно, до поездки лучше выпустить пластиковый аналог, подчеркнули в пресс-службе финорганизации.

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ЦБ совместно с НСПК проводит работу с разными странами о приеме карт «Мир» , сообщили в регуляторе. Там добавили: банки со своими зарубежными партнерами также самостоятельно находят решения для внедрения платежных инструментов.

В следующем году к перечню направлений, где работает «Мир», могут добавить, например, ОАЭ, Египет и Таиланд, считают в МТС Банке. ЦБ планирует увеличить число стран, где можно воспользоваться картами российской платежной системы, до 20 государств к 2025 году и до 35 к 2030-му, напомнила директор департамента транзакционного и сберегательного розничного бизнеса Росбанка Ирина Баранова.

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За 11 месяцев 2023-го клиенты «Открытия» потратили в 1,5 раза больше денег за границей по «Миру», чем за аналогичный период 2022-го, рассказали в кредитной организации.

Китайское качество

Третий способ оплатить покупки за рубежом — карты UnionPay. Однако за пределами РФ работает только «пластик», выпущенный неподсанкционными банками , подчеркнул генеральный директор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов.

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Сейчас за границей принимают карты китайской платежной системы от Газпромбанка, РСХБ, ВБРР, «Русского стандарта», Примсоцбанка и Азиатско-Тихоокеанского банка. «Известия» направили запрос в эти финорганизации.

Оформление обойдется в 1–5 тыс. рублей , уточнил эксперт. Легче всего картами UnionPay расплатиться в Азии, однако они действуют также в европейских странах и даже в . Причем «проходимость» карт от разных банков отличается . Поэтому с собой лучше иметь наличные или иностранный «пластик».

Иностранная мера

Для проведения платежей за границей также можно оформить карту зарубежного банка , рассказал Георгий Никонов из Vepay. По его словам, этот способ самый надежный, потому что такой «пластик» работает везде за пределами России.

Однако минимальная цена карты составляет 25–30 тыс. рублей. Еще $70–100 придется отдать за годовое обслуживание . Кроме того, при ее оформлении гражданин обязан сообщить в налоговую о наличии иностранного счета. Это простая процедура, но если забыть о ней, придется платить штраф, подчеркнул эксперт. Также нужно принимать во внимание, как пополнять зарубежный счет (иногда это можно сделать даже через СБП).

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«Пластик» зарубежных банков уже есть примерно у 11% россиян, оценил основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Около трети из них открыли карту в Казахстане, еще 16% — в Турции, порядка 6% — в Армении и 5% в Белоруссии. Среди других популярных государств — Таджикистан, Киргизия и Узбекистан, отметил эксперт.

Он уточнил: такой «пластик» можно оформить либо через специальные сервисы — полностью дистанционно, либо лично посетив страну.

На фоне санкций финорганизации некоторых государств могут ограничить выдачу карт, однако полностью такая возможность точно не уйдет, уверен Алексей Тараповский.

Крипта в мир

Россияне также могут использовать криптовалюту для расчетов за рубежом , отметила Ирина Комарова из РЭУ им. Г.В. Плеханова. Однако крипта признана законным платежным средством лишь в некоторых странах . Среди них — США, Канада, Япония, Германия, Италия, Эквадор, уточнила эксперт.

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При этом в некоторых государствах она применяется в основном для электронных платежей (например, в Испании), а в других биткоин могут принимать и в обычных магазинах, как в Германии.

Кроме того, в Азии с криптокошелька можно легко снять наличные в банкомате, добавил Георгий Никонов из Vepay.

Турецкий сценарий

Для российских туристов в Турции запустили и три других способа приема денег. В некоторых точках уже можно оплатить покупки по QR через систему быстрых платежей , рассказал Георгий Никонов. Трансакция проходит так же, как и в РФ: клиент должен отсканировать код, а затем подтвердить операцию в мобильном банке.

Российские финорганизации также начали завозить отечественные терминалы в туристические места в Турции , отметил коммерческий директор компании «Импая Рус» Алексей Разумовский. Оплата по ним проходит точно так же, как на территории РФ. Принимаются и «Мир», и выпущенные у нас Visa и Masterсard.

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Россияне также могут открыть карту турецкой платежной системы Troy , добавил эксперт.

Такой «пластик» оформляют через мобильное приложение Letim с доставкой по РФ и Турции, рассказали «Известиям» в сервисе. Там добавили: пополнение счета в лирах доступно из российских кредитных организаций через СБП. Карта позволит туристам оплачивать покупки и снимать деньги в банкоматах в Турции.