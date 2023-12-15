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«Я и есть ключ»: зачем россияне вживляют себе чипы

Ради желания удивить жители страны решаются на опасные операции
Фото: Getty Images/LightFieldStudios
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Ряды россиян с имплантированными чипами недавно пополнил житель Архангельска Аурум Кеттунен. Такие импланты позволяют открывать двери дома и в офисе, измерять температуру тела, оплачивать проезд в общественном транспорте и многое другое. Почему россияне самостоятельно вживляют себе чипы, несмотря на риск для здоровья, — в материале «Известий».

Цифровой совет

Идея имплантировать себе чип возникла у Аурума Кеттунена очень давно. По его словам, он видел реальные примеры использования этой технологии и того, как она упрощает жизнь. С декабря Кеттунен и команда его стартапа Neuratech начали вести проект AI-live, в рамках которого искусственный интеллект (ИИ) полностью управляет действиями и жизнью Аурума. В ходе беседы с ним ИИ предложил идею упрощения жизни через имплантацию чипа — таким образом, это наполовину идея Кеттунена, а наполовину — искусственного интеллекта.

— В моем окружении не было практикующих врачей, поэтому операцию по имплантации я провел себе сам, взяв инструкцию у опытных мастеров, — говорит собеседник «Известий».

По словам Кеттунена, вся самостоятельная операция заняла у него 4–5 минут, спустя шесть часов он снял пластырь, а на следующее утро никаких следов уже не осталось. Аурум отмечает, что чип почти не чувствуется: только если сильно напрячь руку и натянуть кожу можно ощутить крохотное уплотнение.

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Фото: vk.com/neuratech
Аурум Кеттунен

Что касается возможностей, которые открывает чип, то, по словам Кеттунена, устройство было выбрано в качестве тестового: это обычная RFID-метка на 125 kHz, которая позволяет открывать двери в офис и дом. Ее можно настроить обычным программатором RFID, купленным в интернете.

— Я постоянно теряю пропуска и ключи, но теперь это меня не беспокоит: я и есть ключ, — отмечает Кеттунен.

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От импланта к импланту

В перспективе Аурум Кеттунен намерен удалить свой старый чип и внедрить вместо него совмещенный NFC+RFID чип в одной капсуле, температурный чип для мгновенного измерения температуры тела, а также имплантировать прототип банковского чипа в руку для бесконтактной оплаты.

Аурум Кеттунен не первый россиянин, вжививший себе чип. В 2015 году российские СМИ сообщали об инженере одного из столичных интернет-магазинов Владе Зайцеве, который установил себе в левую руку имплант для прохода в метро. К 2020 году у Зайцева было вживлено три новых чипа: банковский — для оплаты покупок, а также два пропуска в офис.

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Фото: соцсети
Михаил Радуга

Порой энтузиасты биохакерских имплантов идут на очень опасные шаги: так, 17 мая 2023 года новосибирский блогер Михаил Радуга просверлил себе череп, установил электроды и провел электрическую стимуляцию моторной коры мозга.

Как пояснил Радуга, его главной целью был эксперимент по стимуляции мозга в фазе сна с быстрым движением глаз — именно в это время человек видит сновидения, и Михаил хотел научиться управлять ими. По его словам, он планировал, что нейрохирурги установят имплант в его голову, но в связи с уголовными рисками такой возможности у блогера не оказалось. Тогда он решил сделать всё сам.

«Мне не хватило реального опыта хирургии, что привело к большой потере крови и другим сложностям, которые чудом не стоили жизни», — отмечал блогер.

По мнению Аурума Кеттунена, уже через 3–5 лет биохакерские импланты могут стать нормой для общества.

чип
Фото: Getty Images/gorsh13

Тренд на вживление

Как рассказал «Известиям» специалист по ИИ и нейросетям, основатель и СЕО компании Mirey Robotics Андрей Наташкин, еще несколько десятков лет назад сама идея с биохакерскими имплантами казалась нереалистичной, но сегодня уже можно видеть подобные примеры. Впервые люди начали вживлять себе чипы под кожу в Великобритании.

— В 1998 году британский ученый Кевин Уорик проводил масштабный эксперимент по данной теме, — рассказывает Андрей Наташкин. — А в Россию тренд на вживление чипов пришел в 2019 году.

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Наташкин отметил, что чаще всего человек просто приобретает чип в Сети, а затем при помощи специального инструмента вводит его себе под кожу. При этом часто за подобную работу берутся мастера по нанесению татуировок. Кроме того, существуют отдельные наборы для установки чипов под кожу.

— Один чип можно запрограммировать на выполнение одной функции, поэтому некоторые любители таких инноваций вводят себе под кожу сразу несколько, — говорит эксперт.

снимок
Фото: youtube.com

Теоретически способов использования биохакерских имплантов может быть много, комментирует руководитель группы защиты инфраструктурных IT-решений компании «Газинформсервис» Сергей Полунин. Однако в реальности, учитывая, что вживляемый чип — это обычная RFID-метка, сферы ее применения ограничены. Она, в частности, может выполнять роль ключа доступа, медкарты, помощника в спорте или отслеживать различные показатели. Однако самым интересным вариантом использования имплантов эксперт называет идентификацию личности. При таком сценарии, который может быть со временем воплощен в жизнь, не потребуется ни бумаги, ни приложение в смартфоне — документы всегда будут с человеком.

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Перспективы биохакинга

Оценивая причины, которые толкают людей на имплантацию чипов, Андрей Наташкин отмечает, что речь вряд ли идет о рациональности или желании улучшить качество жизни. Скорее важны желание выделиться и любовь к технологиям, вера в технократизм и возможность за небольшие деньги протестировать инновацию на себе.

— После того как в России стало невозможно оплачивать покупки через Google Pay и Apple Pay, некоторым пришла идея вживить себе чип для этих целей, — говорит эксперт. — Однако, согласно российскому законодательству, человек не имеет права копировать банковскую карту на стороннее устройство.

Как поясняет Наташкин, согласно УК РФ, такое действие будет рассматриваться как подделка. Однако в теории можно извлечь из своей карты радиочастотный идентификатор — квадратик со схемой — и вживить его. Тогда с формальной точки зрения закон не будет нарушен. В целом, по мнению Сергея Полунина, биохакерские импланты способны повысить качество жизни человека за счет использования новых технологий.

стикер
Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко

Бизнес-эксперт сферы здравоохранения, основатель Школы медицинского бизнеса Анна Соломахина рассказывает, что, согласно задумкам инженеров, в будущем многие нейрочипы смогут помочь людям с различными заболеваниями головного мозга и проблемами слухового аппарата. Сегодня компания Илона Маска уже проводит клинические испытания подобных имплантов на людях, но об успехе говорить пока рано — подобные исследования проводятся всего несколько лет.

Однако, стоит помнить, что любое инородное тело может привести к плачевным последствиям для организма, — предупреждает Анна Соломахина. — Особенно если пренебречь общей клинической картиной пациента.

Сергей Полунин заключает, что сегодня также неясны вопросы с информационной безопасностью имплантируемых чипов. Не исключена ситуация, когда третьи лица получат возможность сделать копию такого импланта. А варианты его дальнейшего использования будут ограничены лишь фантазией злоумышленников.

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