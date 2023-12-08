 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Культура
В Москве объявлены победители телевизионной премии ТЭФИ
Мир
Правительство Норвегии ужесточит правила для украинских беженцев
Мир
Израиль совершил ответные удары по Сирии после обстрела Голанских высот
Мир
Песков сообщил о завершении пятичасовых переговоров Путина и Раиси
Интернет и технологии
WhatsApp запустил функцию однократного прослушивания голосовых сообщений
Мир
Полянский обвинил Запад в попадании поставляемого Киеву оружия на черный рынок
Мир
Трамп подал апелляцию на отказ судьи снять с него некоторые обвинения
Мир
В Белом доме отказались обещать Украине дальнейшую помощь США
Мир
В Австрии заявили о растущем скептицизме граждан к ЕС
Мир
Только 20% немцев заявили о своей поддержке политики Шольца
Мир
Финляндия примет решение об открытии границы с РФ не позднее 13 декабря
Спорт
Теннисистка Гауфф стала самой высокооплачиваемой спортсменкой года
Мир
В 2023 году на Эвересте погибло рекордное число альпинистов
Мир
Глава МИД Британии назвал американский пакет помощи Украине стимулом для Европы
Мир
Замглавы МИД РФ обсудил с дипломатами ОАЭ урегулирование конфликта в Газе
/

ИИскренняя улыбка: новая технология ускорит распознавание лиц в 30 раз

Как новая программа различает эмоции человека по двум кадрам
Фото: Getty Images/gorodenkoff
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские ученые нашли способ ускорить распознавание лиц и эмоций в 30 раз. Система анализирует сразу несколько кадров видео, а не каждый последовательно. Программа способна работать на бюджетных смартфонах, планшетах, ноутбуках, камерах и других слабопроизводительных системах. Эксперты считают ПО перспективным, например, оно может применяться в системах видеоаналитики в умных домах и для розыска людей. Однако говорить о том, что решение станет массовым, пока рано.

Распознавание выражений лиц

В МИСИС, ВШЭ и Sber AI Lab разработали новый метод распознавания лиц и эмоций на видео, рассказали «Известиям» авторы проекта. По словам разработчиков, этот способ до 30 раз быстрее по сравнению с классическими подходами в этой сфере. В настоящее время система проходит этап тестирования в вузах и лаборатории искусственного интеллекта «Сбера».

— Наш подход основан на последовательном анализе входных видеоданных с различной детализацией (частотой кадров). Этот метод спроектирован так, чтобы быть очень быстрым и применяться к любому способу извлечения характерных признаков лиц на основе глубоких нейросетей без дополнительного обучения всей модели, — сказал заместитель директора центра искусственного интеллекта НИТУ МИСИС Андрей Савченко.

Решение работает следующим образом: сначала анализируется два кадра — первый и последний. Если нейросеть может сделать правильный вывод, то алгоритм останавливается. В противном случае добавляется еще несколько кадров в середине, а затем снова проверяется правильность выводов. Например, для простых видео, где выражения лиц хорошо распознаются, решение принимается практически мгновенно, а для более сложных требуется уже обработать намного больше видеокадров.

компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Для оптимизации метода важно не просто собирать информацию со всех кадров видео, но и уметь правильно выстраивать последовательность принятия решений, то есть сразу отсеивать ненужную информацию, чтобы оставались только необходимые для классификации данные, — объяснил Андрей Савченко.

Новый способ не только распознает лица, но и эмоции человека. Например, он умеет сравнивать выражение лица в кадре и находить похожие во всем видео.

По словам разработчиков, главная проблема традиционных методов распознавания лиц людей заключается в том, что они анализируют каждый кадр видео в отдельности. Такое решение становится неэффективным, особенно когда дело доходит до систем, работающих в режиме реального времени, например систем видеонаблюдения или беспилотных автомобилей, где скорость распознавания критична, отметил разработчик.

Новый метод может применяться для видеоаналитики на любом аппаратном обеспечении, не требовательном к вычислительным ресурсам: например на бюджетном смартфоне, ноутбуке, умной камере и так далее. При этом не нужно пересылать видео на удаленный вычислительный сервер — таким образом повышается уровень защиты персональных данных, резюмировал Андрей Савченко.

«Человечество начинает новую главу своего существования»
Как Путин оценил успехи РФ в развитии искусственного интеллекта и чем опасна монополия западных платформ

Где будет полезен новый способ распознавания лиц

Несмотря на то, что задача распознавания лиц считается решенной, в практических приложениях остается масса нюансов, требующих совершенствования имеющихся методов. В частности, большинство камер, установленных на подъездах, обладает невысоким качеством изображения, а возможность связаться с высокопроизводительным сервером есть не всегда, рассказал ведущий эксперт центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) «Искусственный интеллект» на базе МФТИ Александр Родин.

Появление новых способов, направленных на снижение «цены» классификации без потери его качества, последовательно происходит и будет применяться в ближайшие годы. Если решение действительно эффективно, рынок это покажет, однако конкуренция в этой сфере высокая, и не исключено, что «выстрелит» какой-то другой подход, — отметил эксперт.

камера
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Если решение покажет свою эффективность на практике, оно будет чрезвычайно востребовано, в первую очередь в сфере гражданской безопасности, обобщенно относящейся к понятию «умный город». Розыск людей, совершивших различные правонарушения, пропавших без вести, сбежавших из дома подростков, дезориентированных людей с различными ментальными расстройствами — это ежедневная практика любого крупного мегаполиса, в которой все еще очень велика доля «ручного» труда полицейских, спасателей, медиков, добровольцев и других. И хотя технологии искусственного интеллекта уже заметно повышают эффективность работы экстренных служб, здесь еще очень много работы, сказал Александр Родин.

— Предлагаемый алгоритм — это один из способов оптимизировать процесс обработки видеопотоков и тем самым сократить время анализа. Мы также используем в своей работе похожий способ оптимизации при распознавании не только лиц и эмоций, но и силуэтов, транспортных средств и других объектов, — сказали «Известиям» в пресс-службе компании Ntechlab.

Более легковесная модель также позволит упростить внедрение ИИ в системы видеоаналитики, отключенные от мощных графических процессоров или лишенные стабильного интернет-соединения, что может быть важно для систем контроля безопасности в метро. Вполне вероятно, что данный подход также найдет свое применение в сфере разработки бортовых систем видеоаналитики беспилотных автомобилей, где задача скорого реагирования на внешние обстоятельства является одной из основных, резюмировал эксперт по обработке и анализу данных Центра компетенций НТИ по большим данным на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Максим Доронькин.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир