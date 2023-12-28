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Вильфанд предрек открытие горнолыжного сезона в Сочи раньше обычного

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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Горнолыжный сезон на курортах Сочи может открыться раньше обычного из-за большого количества снега. Об этом 28 декабря сообщил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

«Большое количество снега сейчас выпало в районе Красной поляны. Это крайне редко бывает. В 2014 году, когда мы занимались метеообеспечением Олимпиады [в Сочи], еще 27 января не было снега», — приводит слова метеоролога «Интерфакс».

Также он рассказал, что для наращивания искусственного снега необходима подложка, и сейчас на курортах Сочи «высота снега большая», что позволяет запустить работу генераторов.

«Сейчас, действительно, можно говорить о том, что в этих регионах начнется ранний горнолыжный сезон. Обычно он начинается во второй половине января, даже в конце января», — заключил Вильфанд.

Метеоролог пояснил, что обильные осадки, в том числе снег, связаны со столкновением арктических и субтропических воздушных масс на юге России — в Краснодарском крае и на Ставрополье. Это же и стало причиной штормов на побережье Черного моря.

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Накануне, 27 декабря, Роман Вильфанд предупредил, что 11 регионов Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов ожидает холодное завершение года. В некоторых субъектах морозы будут доходить до 47–51 градуса.

Ранее, 24 декабря, из-за непогоды были закрыты горнолыжные трассы на курортах «Роза Хутор», «Красная Поляна» и «Газпром Поляна», где была также закрыта канатная дорога. Тогда шквалистый ветер повалил деревья и сорвал крыши с домов. За сутки в центре города выпало 35 мм дождя, а в горном кластере — 45 мм снега.

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