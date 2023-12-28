Панамский балкер подорвался на мине в Черном море

Балкер, следовавший под панамским флагом по так называемому альтернативному зерновому маршруту, подорвался на мине в Черном море. Об этом 28 декабря сообщила пресс-служба Сил обороны Юга Украины в Telegram.

«В Черном море произошел подрыв на <...> морской мине гражданского судна под флагом Панамы. Балкер направлялся под загрузку зерном в один из дунайских портов», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что в результате подрыва судно потеряло ход и управление, на верхней палубе возник пожар. Чтобы балкер не затонул, капитан принял решение зафиксировать судно на мели.

Пострадали два моряка, один из них госпитализирован.

Ранее, 22 декабря, генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что сейчас нет смысла в восстановлении зерновой сделки в ее изначальном виде. Он рассказал, что ООН находится на связи с Москвой и Киевом и пытается выработать новые формы соглашения.

До этого, 9 декабря, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что действие соглашения может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний. Дипломат напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, стоимость зерновых стабильно снижается.

Также 17 ноября агентство Reuters сообщило, что либерийский балкер, перевозивший зерно из Одессы, получил повреждения в Черном море. Ссылаясь на источник в украинском правительстве и морских специалистов, журналисты заявили, что судно подорвалось на мине.

В сентябре президент РФ Владимир Путин назвал вынужденным прекращение зерновой сделки. Он отметил, что пока Россия обеспечивала безопасность по зерновому коридору, другая сторона в это же время производила террористические атаки по ним.

В середине июля была прекращены зерновая сделка, в рамках которой для судов с украинским зерном предоставлялся специальный коридор, а также гарантировалась помощь в экспорте российского зерна и удобрений. Однако условие поддержки экспорта России не выполнялось, из-за чего Москва приняла решение выйти из сделки.