В Москве с автомойки угнали Lamborghini Urus стоимостью 50 млн рублей

Кроссовер Lamborghini Urus стоимостью 50 млн рублей угнали у сотрудника проката премиальных автомобилей с автомойки в Москве, автомобиль обнаружен на соседней улице. Об этом 27 декабря сообщил Telegram-канал «112».

На автомойку автомобиль доставил один из сотрудников компании Premier Cars. Сотрудники должны были помыть Lamborghini Urus и поменять резину. Ключи от кроссовера мужчина оставил работникам автомойки.

На следующий день автомобиль менеджеру не вернули. После получения заявления об угоне кроссовера полицейские обнаружили его на соседней улице.

По предварительной информации, неизвестный забрал ключ от Lamborghini из шкафа на автомойке, угнал машину, но оставил ее рядом с мойкой. Повреждений угнанный автомобиль не получил, отмечает «Газета.Ru».

Ранее, 23 декабря, в Челябинской области задержанный мужчина угнал полицейскую машину. 27-летний угонщик был изначально задержан по подозрению в нанесении повреждений припаркованным в городе машинам.