Задержанный мужчина угнал полицейскую машину в Челябинской области

В городе Катав-Ивановске на западе Челябинской области задержанный мужчина угнал полицейскую машину, тем самым добавив себе две уголовные статьи. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

Как уточняется, 27-летний мужчина, совершивший в состоянии алкогольного опьянения угон полицейской «Нивы», был изначально задержан по подозрению в нанесении повреждений припаркованным в городе машинам.

Теперь в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля») и ч.1 ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения (ПДД) лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее в тот же день в Пензенской области задержали двух мужчин, похитивших больших плюшевых медведей. Молодые люди признались в содеянном. Они рассказали, что увидели мягкие игрушки в торговом центре, где они находились без присмотра. Мужчины захотели забрать медведей себе, чтобы подарить друзьям и близким. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла украденное имущество, чтобы вернуть владельцам.