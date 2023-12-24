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Задержанный мужчина угнал полицейскую машину в Челябинской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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В городе Катав-Ивановске на западе Челябинской области задержанный мужчина угнал полицейскую машину, тем самым добавив себе две уголовные статьи. Об этом в субботу, 23 декабря, сообщил источник «Известий».

Как уточняется, 27-летний мужчина, совершивший в состоянии алкогольного опьянения угон полицейской «Нивы», был изначально задержан по подозрению в нанесении повреждений припаркованным в городе машинам.

Теперь в отношении мужчины возбуждены два уголовных дела по ч. 1 ст. 166 УК РФ («Угон автомобиля») и ч.1 ст. 264.1 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения (ПДД) лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения»).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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