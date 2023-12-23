В Пензенской области задержали похитителей плюшевых медведей

В Пензенской области задержали двух мужчин, похитивших больших плюшевых медведей. Об этом 23 декабря сообщил портал «МВД Медиа» в Telegram.

«Момент кражи попал в объектив камер видеонаблюдения, изучив записи с которых, сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых. Ими оказались жители рабочего поселка Исса 2001 и 2003 годов рождения», — говорится в сообщении.

Молодые люди признались в содеянном. Они рассказали, что увидели мягкие игрушки в торговом центре, где они находились без присмотра. Мужчины захотели забрать медведей себе, чтобы подарить друзьям и близким.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла украденное имущество, чтобы вернуть владельцам.

Ранее, 9 октября, житель Твери разбил автомат с игрушками и украл его содержимое, в том числе деньги, на общую сумму более 16 тыс. рублей. Злоумышленником оказался ранее не судимый 32-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. По словам похитителя, игрушки он выбросил, а деньги потратил.