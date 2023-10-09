Житель Твери сломал автомат с игрушками и украл содержимое

Житель Твери обокрал игровой аппарат на улице Королева в Московском районе. Он похитил деньги и игрушки на сумму более чем 16 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного управления МВД в понедельник, 9 октября.

Место происшествия осмотрели правоохранители. Также они изучили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что неизвестный мужчина разбил игровой автомат монтировкой и взял несколько игрушек, а также деньги.

Злоумышленником оказался ранее не судимый 32-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном. По словам похитителя, игрушки он выбросил, а деньги потратил.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Мужчине грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пишут «Тверские ведомости».

Ранее в октябре сообщалось, что в Твери в акватории реки Тьмака обнаружили тело мужчины. Его личность устанавливается.