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Доверенными лицами Путина на выборах президента станут 346 человек

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Доверенными лицами действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах станут 346 человек. Об этом 28 декабря сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Среди них — Сергей Безруков, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Ирина Винер, Лариса Долина, Николай Цискаридзе, SHAMAN (Ярослав Дронов), Юрий Башмет, члены СПЧ Юлия Белехова, Игорь Ашманов, Марина Ахмедова и др.

Между тем известные россияне оставляют подписи в поддержку Путина. Так, в Центральном исполкоме «Народного фронта» в Москве свою поддержку российского лидера высказали журналисты Юрий Подоляка, Армен Гаспарян, Сергей Карнаухов, певцы Ян Осин, Денис Майданов, Александра Круглова, актеры Яна Поплавская, Иван Охлобыстин, народный артист России Эдгард Запашный и многие другие.

Волонтеры «Народного фронта» продолжают активно участвовать в сборе подписей в поддержку Путина.

Отмечается, что в поселке Горнокнязевск, что в 30 км от Салехарда, более 100 жителей также выразили желание участвовать в сборе подписей. Не имея возможности доехать до центра, они обратились за помощью к волонтерам «Народного фронта».

Выборы-2024 в России: кандидаты в президенты
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Днем ранее ЦИК завершила регистрацию групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Также в ведомстве отметили, что решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента России принимаются не позднее 18:00 1 января 2024 года.

Перед этим в Центризбиркоме заявили, что по состоянию на 26 декабря документы получены от восьми кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.

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