Доверенными лицами Путина на выборах президента станут 346 человек

Доверенными лицами действующего президента РФ Владимира Путина на президентских выборах станут 346 человек. Об этом 28 декабря сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК).

Среди них — Сергей Безруков, Полина Гагарина, Юлия Барановская, Ирина Винер, Лариса Долина, Николай Цискаридзе, SHAMAN (Ярослав Дронов), Юрий Башмет, члены СПЧ Юлия Белехова, Игорь Ашманов, Марина Ахмедова и др.

Между тем известные россияне оставляют подписи в поддержку Путина. Так, в Центральном исполкоме «Народного фронта» в Москве свою поддержку российского лидера высказали журналисты Юрий Подоляка, Армен Гаспарян, Сергей Карнаухов, певцы Ян Осин, Денис Майданов, Александра Круглова, актеры Яна Поплавская, Иван Охлобыстин, народный артист России Эдгард Запашный и многие другие.

Волонтеры «Народного фронта» продолжают активно участвовать в сборе подписей в поддержку Путина.

Отмечается, что в поселке Горнокнязевск, что в 30 км от Салехарда, более 100 жителей также выразили желание участвовать в сборе подписей. Не имея возможности доехать до центра, они обратились за помощью к волонтерам «Народного фронта».

Днем ранее ЦИК завершила регистрацию групп избирателей, созданных в поддержку самовыдвиженцев на выборах президента РФ. Также в ведомстве отметили, что решения съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента России принимаются не позднее 18:00 1 января 2024 года.

Перед этим в Центризбиркоме заявили, что по состоянию на 26 декабря документы получены от восьми кандидатов из 33, выдвинутых политическими партиями или группами избирателей на участие в выборах президента РФ. Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рост числа желающих принять участие в предстоящих выборах президента объясняется стремлением граждан, на которое у них есть право.

Выборы президента России в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.