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Гороскоп для Близнецов на 2024 год — любовь, здоровье, финансы

Астрологи составили гороскоп для Близнецов на 2024 год
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Фото: Global Look Press/Katharina Hild
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На рубеже 2023 и 2024 годов многие задаются вопросом, что ждет их в будущем. Особенный интерес вызывают вопросы личных отношений, финансового благополучия и здоровья. Приоткрыть завесу тайны помогут звезды. «Известия» публикуют гороскоп для Близнецов на грядущий год Зеленого Деревянного Дракона.

Любовный гороскоп для Близнецов на 2024 год

По мнению астрологов, в первую половину нового года Близнецам не стоит ждать серьезных изменений на любовном фронте. Отношения могут отойти на второй план, так как представители этого знака зодиака будут заняты обучением, работой, новыми проектами и другими важными делами.

А вот вторая половина года сулит Близнецам масштабные изменения во всех сферах жизни, включая любовную. Высока вероятность появления новых знакомств, смены круга общения, обретения новых друзей. В этот период одинокие представители этого знака получат хорошую возможность для начала гармоничных долгосрочных отношений. Те, кто уже состоит в отношениях, смогут перевести их на новый уровень.

Финансовый гороскоп для Близнецов на 2024 год

Грядущий 2024 год обещает быть благоприятным для Близнецов в финансовом плане, особенно первые шесть месяцев. Звезды сулят возможности для карьерного роста, создания полезных связей, участия в прибыльных проектах. Астрологи советуют уделить внимание повышению квалификации и обучению.

Говорят звезды: прогноз на 2024 год для России и мира

Однако в середине апреля Близнецы могут столкнуться с финансовыми трудностями: задержками выплат, просрочкой платежей. Тем не менее темная полоса не продлится долго, и в конце года представители этого знака смогут сполна насладиться плодами своих усилий.

Гороскоп здоровья для Близнецов на 2024 год

В вопросах здоровья 2024 год для Близнецов станет не самым удачным. Астрологи рекомендуют поберечь силы и обращать больше внимания на самочувствие, особенно в январе-феврале. Возможны травмы при занятиях экстремальными видами спорта, поэтому их лучше ненадолго отложить. Кроме того, следует тщательнее следить за состоянием зубов и опорно-двигательного аппарата.

Наиболее благоприятный период для здоровья Близнецов — первая половина осени. Остальные месяцы пройдут в относительно нейтральном ключе, однако лучше держать руку на пульсе.

Ранее «Известия» поделились гороскопом на 2024 год для темпераментных Овнов.

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