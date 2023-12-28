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Роспотребнадзор напомнил сроки хранения новогодних салатов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Салаты — скоропортящиеся продукты и благоприятная среда для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способных продуцировать токсины. Поэтому салаты рекомендуется хранить в холодильнике при температуре +2…+6 градуса строго определенное количество дней, чтобы избежать пищевого отравления, напомнили в Роспотребнадзоре.

«В салатах обычно смешивают продукты с разным сроком хранения, поэтому срок годности салата будет зависеть от рецепта. Добавление соуса или майонеза способствует ускорению процесса размножения микробов», — предупредили в ведомстве.

Салаты из сырых овощей или фруктов, из мяса птицы и копченостей, а также винегрет и салаты из вареных овощей можно хранить не более 18 часов, после заправки — 12 часов. Салаты с добавлением морепродуктов без заправки не более 12 часов. Салаты с добавлением консервированных овощей или вареных яиц после заправки — 6 часов. Дольше всех — до 36 часов — хранятся салаты из маринованных, соленых или квашеных овощей.

«Заправлять салаты лучше всего непосредственно перед подачей на праздничный стол. Старайтесь не оставлять заправленный салат стоять всю ночь на новогоднем столе, целесообразно убирать его в холодильник. Нельзя смешивать ранее приготовленный салат с новым», — порекомендовали в Роспотребнадзоре.

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27 декабря врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова рассказала «Известиям», как помочь желудку справиться с обилием еды в новогоднюю ночь. В первую очередь врач обратила внимание, что блюда «про запас» провоцируют переедание.

25 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия» главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян сообщил, что срок хранения майонезных салатов после приготовления на столе не должен превышать два часа. В холодильнике такие блюда могут храниться до двух суток.

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