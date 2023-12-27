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Диетолог рассказала, как помочь своему желудку в новогоднюю ночь

Диетолог Мещерякова посоветовала не запивать еду холодными напитками в Новый год
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Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев
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Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 27 декабря рассказала «Известиям», как помочь своему желудку справиться с обилием еды в новогоднюю ночь, оптимизировав меню.

Она отметила, что активность наших ферментных систем, обеспечивающих качественное пищеварение, в ночное время крайне низкая. Поэтому, чтобы не пострадать от переедания, меню в новогоднюю ночь следует оптимизировать.

Так, в первую очередь, врач обратила внимание, что блюда «про запас» провоцируют переедание

«Планируя новогоднее меню, в большинстве случаев мы делаем блюда с запасом, выкладывая на праздничный стол тазики оливье, букеты нарезок и недельный запас десертов. Безусловно, всё это провоцирует съесть больше, чем требуется, что еще дополнительно усугубляется приемом напитков разного характера (сладкие соки и газировки, морсы, алкоголь). Таким образом, суммарное количество съеденной пищи в новогоднюю ночь в разы превышает норму и может доходить до 1,5–2 кг, что в конечном счете несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифр на весах», — рассказала Мещерякова.

Поэтому она посоветовала по возможности предусмотреть порционирование блюд на новогоднем столе — рассчитать закуски поштучно и небольшого объема, чтобы, после того как каждый из гостей попробовал блюдо, оно сразу закончилось.

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Также, по ее словам, жирную пищу можно заменить полезными аналогами.

«В качестве альтернативы колбасе поставьте на стол запеченное мясо птицы в красивой нарезке. Удивите гостей рыбными блюдами на гриле или изысканно поданными морепродуктами. Вместо салатов с майонезом отдайте предпочтение легким овощным салатам с растительным маслом либо соком лимона — это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам», — рекомендовала врач.

Кроме того, она отметила, что холодные напитки лучше заменить на напитки «комнатной температуры», так как процесс пищеварения требует поддержания температуры в желудке в районе 36–37 градусов. Когда человек запивает всю съеденную пищу охлажденными напитками или напитками со льдом, желудку сложнее поддерживать оптимальный температурный режим, что существенно снижает активность пищеварительных ферментов.

В заключение диетолог обратила внимание, что традиционные новогодние блюда, такие как оливье, селедка под шубой и салат «Мимоза», можно сделать полезнее.

«Поклонникам оливье рекомендую заменить колбасу на отварную курицу или креветки, соленые огурцы — на свежие, майонез — на нежирную сметану или греческий йогурт, а также добавить в состав зеленый лук либо зелень. Для селедки под шубой лучше выбрать сельдь в собственном соку вместо рыбы в обильном количестве масла, можно добавить дополнительные слои отварной моркови. А тем, кто отдает предпочтение салату «Мимоза», лучше всего заменить майонез нежирным творогом или греческим йогуртом, а также добавить в салат зелень: идеально подойдут свежие шпинат и руккола», — подытожила Мещерякова.

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22 декабря врач-нутрициолог Дарья Русанова посоветовала во время новогоднего застолья тщательно пережевывать еду, есть маленькими кусочками, чтобы испытать чувство насыщения и избежать переедания. Русанова также указала, что принимать пищу следует только тогда, когда возникает чувство голода.

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