Диетолог рассказала, как помочь своему желудку в новогоднюю ночь

Врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова 27 декабря рассказала «Известиям», как помочь своему желудку справиться с обилием еды в новогоднюю ночь, оптимизировав меню.

Она отметила, что активность наших ферментных систем, обеспечивающих качественное пищеварение, в ночное время крайне низкая. Поэтому, чтобы не пострадать от переедания, меню в новогоднюю ночь следует оптимизировать.

Так, в первую очередь, врач обратила внимание, что блюда «про запас» провоцируют переедание

«Планируя новогоднее меню, в большинстве случаев мы делаем блюда с запасом, выкладывая на праздничный стол тазики оливье, букеты нарезок и недельный запас десертов. Безусловно, всё это провоцирует съесть больше, чем требуется, что еще дополнительно усугубляется приемом напитков разного характера (сладкие соки и газировки, морсы, алкоголь). Таким образом, суммарное количество съеденной пищи в новогоднюю ночь в разы превышает норму и может доходить до 1,5–2 кг, что в конечном счете несет за собой шлейф в виде характерной тяжести в желудке и новых цифр на весах», — рассказала Мещерякова.

Поэтому она посоветовала по возможности предусмотреть порционирование блюд на новогоднем столе — рассчитать закуски поштучно и небольшого объема, чтобы, после того как каждый из гостей попробовал блюдо, оно сразу закончилось.

Также, по ее словам, жирную пищу можно заменить полезными аналогами.

«В качестве альтернативы колбасе поставьте на стол запеченное мясо птицы в красивой нарезке. Удивите гостей рыбными блюдами на гриле или изысканно поданными морепродуктами. Вместо салатов с майонезом отдайте предпочтение легким овощным салатам с растительным маслом либо соком лимона — это добавит новый вкус и свежесть классическим рецептам», — рекомендовала врач.

Кроме того, она отметила, что холодные напитки лучше заменить на напитки «комнатной температуры», так как процесс пищеварения требует поддержания температуры в желудке в районе 36–37 градусов. Когда человек запивает всю съеденную пищу охлажденными напитками или напитками со льдом, желудку сложнее поддерживать оптимальный температурный режим, что существенно снижает активность пищеварительных ферментов.

В заключение диетолог обратила внимание, что традиционные новогодние блюда, такие как оливье, селедка под шубой и салат «Мимоза», можно сделать полезнее.

«Поклонникам оливье рекомендую заменить колбасу на отварную курицу или креветки, соленые огурцы — на свежие, майонез — на нежирную сметану или греческий йогурт, а также добавить в состав зеленый лук либо зелень. Для селедки под шубой лучше выбрать сельдь в собственном соку вместо рыбы в обильном количестве масла, можно добавить дополнительные слои отварной моркови. А тем, кто отдает предпочтение салату «Мимоза», лучше всего заменить майонез нежирным творогом или греческим йогуртом, а также добавить в салат зелень: идеально подойдут свежие шпинат и руккола», — подытожила Мещерякова.

22 декабря врач-нутрициолог Дарья Русанова посоветовала во время новогоднего застолья тщательно пережевывать еду, есть маленькими кусочками, чтобы испытать чувство насыщения и избежать переедания. Русанова также указала, что принимать пищу следует только тогда, когда возникает чувство голода.