Диетолог назвал сроки хранения майонезных салатов

Срок хранения майонезных салатов после приготовления на столе желательно не должен превышать два часа, а в холодильнике такие блюда могут храниться до двух суток. Об этом рассказал главный внештатный диетолог Минздрава РФ, научный руководитель ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», академик РАН Виктор Тутельян, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 декабря.

Он отметил, что всё зависит от того, сколько стоял салат после приготовления.

«Если вы его сделали, поставив в холодильник — значит, примерно двое суток он там может стоять, и мы можем и на следующий день его съесть. Если вы его оставили на столе, а потом поставили в холодильник, конечно, риск значительно повышается», — рассказал Тутельян.

По его словам, если салат простоял на столе в течение двух часов, то в этом нет ничего страшного. Если больше — то риск возрастает.

20 декабря врач-гастроэнтеролог, эндоскопист, диетолог медицинского центра «СМ-Клиника» Анастасия Чижикова рассказала, что в Новый год не стоит закусывать алкоголь жирными продуктами, например бутербродами с икрой. Врач призвала помнить, что чрезмерное потребление калорийной и жирной пищи, а также алкоголя может привести к негативным последствиям — от набора лишнего веса до обострения хронических заболеваний. Также специалист рекомендовала не смешивать в одной тарелке слишком много блюд, потому что это тоже может привести к проблемам с пищеварением.