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В России могут ввести свободный тариф по всем полисам ОСАГО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Назрела пора перехода на полную индивидуализацию тарифа по ОСАГО, заявил в интервью «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. В этом случае будет зафиксирована только максимальная цена полиса, например не выше 25 тыс. рублей. А дальше страховщики будут самостоятельно определять тариф для каждого клиента.

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С чем в ЦБ связывают такое повышение и ждать ли нового подорожания полиса

Уфимцев добавил: сейчас это происходит таким же образом, но в рамках тарифного коридора, который устанавливает Центробанк (ЦБ). Такая система путает людей.

«В марте пройдет запуск коротких полисов ОСАГО, по ним установлен практически свободный тариф. Мы посмотрим, как будет работать эта система, и обратимся в ЦБ с просьбой ввести свободный тариф по всем договорам ОСАГО», — поделился глава ВСС.

По его словам, в следующем году также планируется обсудить повышение лимита по ОСАГО в случае причинения вреда жизни и здоровью при аварии. Сейчас эта сумма ограничена 500 тыс. рублей, и ее недостаточно.

Предельный размер выплаты планируется увеличить до 2–3 млн рублей, однако решение, скорее всего, будет принято уже в 2025 году, отметил Уфимцев. За счет этого средняя цена обязательной автогражданки вырастет примерно на 700–1000 рублей, оценил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью главы Всероссийского союза страховщиков «Известиям»:

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