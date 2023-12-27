Путин созвонился с 11-летним Никитой, мечтавшим побывать в Эрмитаже

Часы «Павлин», Тронный зал и Малахитовая гостиная восхитили 11-летнего Никиту Мирошниченко из Костромской области, мечту которого об экскурсии по Эрмитажу реализовал в рамках акции «Елка желаний» президент России Владимир Путин. В среду, 27 декабря, Никита из зала Эрмитажа рассказал президенту по телефону о впечатлениях.

«Мне больше всего понравились часы «Павлин». А еще я ходил по Тронному залу, Малахитовой гостиной. Я мечтал посетить Тронный зал, Царские палаты», — рассказал мальчик президенту.

Никита с родителями и старшей сестрой смогли побывать в главном музее Санкт-Петербурга благодаря акции «Елка желаний» — президент снял с новогоднего дерева шар с мечтой мальчика. Путин согласился с тем, что часы действительно красивые, добавив, что одного дня для визита в музей мало.

«В Эрмитаже одного дня мало. Я уверен, когда ты там походишь, посмотришь по залам, произведения искусства посмотришь, у тебя возникнет желание туда еще раз приехать. Летом, например, всей семьей соберетесь. Место очень красивое, на берегу Невы, напротив Петропавловской крепости. Там и Дворцовая площадь, и Летний сад — в Питере есть что посмотреть», — рекомендовал Путин.

Беседуя с Никитой, президент узнал, что мальчик играет на кларнете и является лауреатом международного фестиваля. Вечером семья Никиты отправится в театр на балет «Баядерка» — красочный и красивый, с хорошей музыкой, как отметил Путин, уверяя, что гости города получат удовольствие от постановки.

На вопрос президента, есть ли какие-то вопросы у семьи Никиты, мама мальчика рассказала президенту о лекарстве Elevidy, которое помогает при мышечной дистрофии, которой болен сын.

«В связи с нашим диагнозом появилось лекарство, сейчас он рассматривается на предмет расширения возрастных рамок для лечения мышечной дистрофии Дюшенна. Очень просим вас, чтобы вы помогли, чтобы «Круг добра» взял на рассмотрение этот препарат, и если это возможно, то одобрил его», — рассказала она.

Путин пообещал оказать содействие в данном вопросе. В завершение беседы Никита пожелал президенту РФ побед в новом году, на что российский лидер ответил взаимными пожеланиями пятикласснику успехов и отметил, что победы в новом году нужны всем.

21 декабря Путин прервал заседание Совета по нацпроектам, чтобы также пообщаться с девочкой, чье желание он исполнил в рамках акции «Елка желаний». Ксения Мазнева из Петербурга мечтала попробовать себя в роли ведущей новостей. Путин спросил, как проходит практика Ксении по журналистике и почему она решила выбрать для себя эту профессию, напомнила «Газета.Ru».

4 декабря российский лидер во время визита на выставку-форум «Россия» на ВДНХ снял три шара с елки желаний с пожеланиями детей, которые он сам исполнит. Повезло двум девочкам, в том числе Ксении, и мальчику Никите Мирошниченко. Дети живут в Санкт-Петербурге и Костромской области. Вторая девочка мечтает побывать на озере Байкал.

Благотворительная акция «Елка желаний» — это проект российского «Движения первых» при поддержке Росмолодежи, который проходит с 2018 года и длится с середины ноября по конец февраля. Благодаря акции дети 3–17 лет, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, получают возможность осуществить заветное желание или получить подарок к Новому году. В 2023 году «Елка желаний» стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2024 года.