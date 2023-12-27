Экономист назвал способ сохранить средства в новогодние праздники

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев дал советы о том, как сохранить деньги во время новогодних праздников.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 27 декабря, специалист напомнил, что у большинства россиян следующие выплаты по зарплате будут только в конце января или в феврале. Кроме того, многие получат меньше средств в январе, поскольку в этом месяце меньшее количество рабочих дней.

Прежде всего Беляев посоветовал рассчитать, когда ожидается следующая зарплата, и понять, сколько примерно средств придет. После этого стоит некоторое количество денег отложить на январь в виде неприкосновенного запаса. Например, это может быть часть бонусов к Новому году, например 13-я зарплата или часть средств основного дохода.

Также он посоветовал прямо в декабре выполнить январские платежи: заплатить за квартиру, погасить кредит или отдать долг.

Для того чтобы не потратить все деньги разом, Беляев посоветовал не готовить блюд так много, «как на свадьбу», поскольку «давно прошли голодные времена». Можно к новогоднему столку купить деликатесы, но в нужном объеме без излишка, чтобы удовлетворить гастрономические потребности.

Ранее в этот день кандидат экономических наук, доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Ольга Горбунова в беседе с сайтом aif.ru отметила, ожидание аванса в январе 2024 года будет не столь мучительным, если все расходы запланировать заблаговременно. По ее словам, важно заранее планировать расходы, составить финансовый план на весь период новогодних каникул. Также стоит заранее определить мероприятия, которые намереваетесь посетить, посчитать расходы на поездки и продукты.

26 декабря «СберСтрахование жизни» и сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что большинство опрошенных россиян (81%) в 2024 году планируют откладывать деньги с зарплаты. Как отметили аналитики, основная цель накоплений — оплата отпуска или путешествия (выбрали 39% опрошенных), желание сделать ремонт (24%), купить подарки родным и близким (18%), потратить деньги на лечение (17%), на покупку недвижимости (12%).