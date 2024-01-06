7 января — Рождество Христово: история и традиции праздника

Ежегодно 7 января православная церковь отмечает один из важнейших религиозных праздников — Рождество Христово. В 2024 году оно выпадает на воскресенье. О том, почему младенец Иисус появился на свет в пещере и что такое вертеп, читайте в материале «Известий».

Рождество в 2024 году — какого числа

Русская, иерусалимская, сербская и грузинская православные церкви празднуют Рождество 7 января, тогда как католики, лютеране, англиканская церковь и представители некоторых протестантских ветвей христианства отмечают его 25 декабря.

Дело в том, что эти конфессии живут по разным календарям. Русская православная церковь следует юлианскому календарю, а католическая церковь — григорианскому. Расхождения возникли из-за того, что в XIII веке папа римский Григорий ввел новый календарь, впоследствии названный его именем. Это было сделано, чтобы устранить погрешности, накопившиеся в старой системе летоисчисления.

В XX и XXI веках разница между григорианским и юлианским календарями составляет 13 дней, поэтому Рождество отмечают 25 декабря и 7 января. В 2100 году православное торжество сдвинется на один день, его начнут праздновать 8 января.

Рождество в 2024 году — история

По легенде, незадолго до рождения Спасителя иудейский царь Ирод Великий объявил перепись населения. Чтобы облегчить эту процедуру, каждый житель страны должен был пройти ее в «своем городе», то есть там, где возник его род. Праведный Иосиф, супруг Девы Марии, был потомком Давида, поэтому они вместе направились в Вифлеем.

Однако, когда чета прибыла в город, все гостиницы были уже переполнены, поэтому им пришлось ночевать в пещере, которую пастухи использовали как временный загон для скота. Именно там и появился на свет младенец Иисус. Своего новорожденного сына Богородица положила в большую кормушку для животных — ясли.

Первыми о рождении Спасителя узнали пастухи, охранявшие свои стада поблизости. Ночью им явился ангел с небесным воинством и поведал о случившемся чуде. Пастухи поспешили к пещере, чтобы поклониться Сыну Божиему. Таким образом, первыми проповедниками Христа стали обычные люди.

Через некоторое время на поклон к младенцу Иисусу пришли волхвы — мудрецы с Востока. Они принесли новорожденному три дара: золото — знак царской власти, ладан — символ божественности и смирну — смолу, которая использовалась при погребении. Последний подарок указывал на то, что Христу предстоит умереть и воскреснуть. При этом волхвы не были иудеями, они прибыли из Аравии или Персии. С богословской точки зрения их появление означало, что Спаситель пришел не к одному богоизбранному народу, а ко всем людям на земле.

Несмотря на то что рождение Иисуса занимает значимое место в Священном писании, Рождество Христово долгое время не считалось самостоятельным праздником. До начала IV века его отмечали вместе с Богоявлением (Крещение Господне). Торжество объединяло три события: появление на свет Христа, принесение даров волхвами и крещение Иисуса на реке Иордан. По мнению исследователей, это связано с тем, что у древних иудеев было не принято праздновать дни рождения.

Рождество в 2024 году — богослужение

Рождеству всегда предшествует 40-дневный пост, который длится с 28 ноября до вечера 6 января. Самого строгого поста верующие придерживаются в канун праздника — Сочельник. Многие в этот день не принимают пищу «до первой звезды», то есть до появления звезд на небе или до завершения торжественной литургии, когда в центр храма выносят свечу — символ Вифлеемской звезды. После этого принято есть сочиво — традиционное блюдо из риса или пшеницы с сухофруктами, орехами и медом.

Рождественские богослужения проходят в ночь с 6 на 7 января. Главную службу страны возглавляет патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Она состоится в столичном храме Христа Спасителя. Во время богослужений исполняют тропарь, кондак, поют рождественские стихиры, в частности «Слава в вышних Богу и на земли мир».

Рождество в 2024 году — традиции

Помимо торжественных богослужений существуют и другие праздничные традиции. Так, в храмах и на улицах устанавливают вертеп. Это инсталляция с изображением младенца Христа в яслях, Девы Марии и ее супруга Иосифа. Среди персонажей вертепа также появляются волхвы с дарами и ангелы, а в качестве украшений используют свечи и еловые ветви. Некоторые верующие создают подобные инсталляции у себя дома.

На Руси накануне Рождества и в Святки проходил обряд колядования. Жители городов и деревень, в основном дети, наряжались в необычные костюмы и ходили по домам, распевая славословия Христу и Богородице. В ответ хозяева угощали их чем-нибудь с праздничного стола или дарили небольшие подарки. В некоторых регионах этот обычай сохранился по сей день.

Помимо этого среди простого народа существовало множество рождественских традиций и суеверий, не связанных с церковью. Так, в деревнях на праздник сжигали во дворе соломенный стог. Пока он горел, члены семьи молча стояли вокруг. Люди верили, что в этот момент к ним приходят умершие предки, чтобы погреться у костра. Если они останутся довольны, на следующий год будет хороший урожай.

К Рождеству было принято убирать избу, мыться в бане и надевать новую одежду, чтобы провести торжество в чистоте. За завтраком никто не пил простую воду, так как считалось, что из-за этого человек будет мучиться от жажды всё лето. Ножки стола связывали веревкой, чтобы не дать скотине сбежать из стада. Также люди старались ничего не сгибать, не плести и не шить в праздник, чтобы не навлечь на дом беды и болезни.

В Сочельник начинались святочные гадания. Незамужние девушки пытались узнать, когда они встретят жениха, каким он будет и сколько детей у них родится. Семейные люди хотели знать, насколько богатым будет урожай в следующем году и что их ждет в ближайшее время.

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