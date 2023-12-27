На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей

Возможная мобилизации 500 тыс. человек на Украине может стать серьезным вызовом для экономики страны, поскольку потенциал финансирования военных потребностей истощен. Этом 27 декабря заявил украинский глава минфина Сергей Марченко в интервью Forbes Ukraine, опубликованном на YouTube-канале издания.

«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов», — подчеркнул он, говоря о возможной мобилизации в стране.

Марченко сказал, что пока дискуссия о мобилизации и сроках ее проведения продолжается, минфин ожидает предложений от генштаба украинских войск. Если деньги на данные цели придется найти, возможно, придется искать возможности для дополнительных доходов, указал он. Пока же говорить о цифрах рано, поскольку потребности со стороны ответственных лиц еще не сформированы.

«Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле. Когда у меня будет картина, можно будет говорить об обеспечении этих потребностей», — отметил министр.

По его словам, мобилизация полумиллиона человек может привести к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов.

Накануне украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

В феврале 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.