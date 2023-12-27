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Сюжет:

На Украине заявили об истощении потенциала финансирования военных потребностей

Минфин Украины: в стране истощен потенциал финансирования военных потребностей
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Возможная мобилизации 500 тыс. человек на Украине может стать серьезным вызовом для экономики страны, поскольку потенциал финансирования военных потребностей истощен. Этом 27 декабря заявил украинский глава минфина Сергей Марченко в интервью Forbes Ukraine, опубликованном на YouTube-канале издания.

«Мы истощили наш внутренний потенциал касаемо финансирования военных потребностей и искусственно увеличить на н-ную сумму миллиардов гривен, так не выйдет, у нас нет этих миллиардов», — подчеркнул он, говоря о возможной мобилизации в стране.

Марченко сказал, что пока дискуссия о мобилизации и сроках ее проведения продолжается, минфин ожидает предложений от генштаба украинских войск. Если деньги на данные цели придется найти, возможно, придется искать возможности для дополнительных доходов, указал он. Пока же говорить о цифрах рано, поскольку потребности со стороны ответственных лиц еще не сформированы.

«Если нам придется их найти, нам нужно будет понимать по времени: деньги нужно найти уже сегодня или в марте, апреле. Когда у меня будет картина, можно будет говорить об обеспечении этих потребностей», — отметил министр.

По его словам, мобилизация полумиллиона человек может привести к сокращению ВВП Украины и потере налоговых доходов.

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Накануне украинский кабинет министров внес в украинский парламент новый законопроект о мобилизации в стране. Согласно документу, предполагается исключить срочную службу как вид, а всех срочников уволить в запас. Кроме того, предлагается убрать категорию ограниченной годности к военной службе, а все уже признанные ограниченно пригодными к военной службе будут обязаны еще раз пройти медкомиссию. Вдобавок хотят для всех граждан Украины в возрасте с 18 до 25 лет ввести базовую общевойсковую подготовку.

Ранее, 19 декабря, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военное руководство страны предложило ему мобилизовать 450–500 тыс. человек, что обойдется дополнительно в 500 млрд гривен (порядка $13,4 млрд).

В феврале 2022 года Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, тогда же было введено военное положение. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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