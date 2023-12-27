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В России начались испытания высокоэффективного газотурбинного двигателя

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Фото: пресс-служба ОДК
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Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в структуру «Ростеха», запустила испытания опытного образца нового газотурбинного двигателя АЛ-41СТ. Об этом 27 декабря сообщили в пресс-службе ОДК.

«На предприятии ОДК стартовали стендовые испытания первого опытного образца газотурбинного двигателя АЛ-41СТ мощностью 25 МВт. Новый агрегат отличает повышенная надежность и долговечностью, он способен работать непрерывно в течение не менее 120 тыс. часов, что является новым достижением в российской машиностроительной отрасли», — говорится в сообщении.

В корпорации уточнили, что силовая установка была разработана специалистами уфимского предприятия ОДК-УМПО в рамках сотрудничества «Ростеха» и «Газпрома», а также при поддержке Республики Башкортостан.

«Это инновационный продукт с повышенными характеристиками эффективности, надежности, экологичности, который очень ждут наши партнеры в «Газпроме». Он создан в рекордно короткие сроки — всего за два года, несмотря на кратно возросшую загрузку наших предприятий. Каждая такая разработка — еще один шаг на пути к стопроцентному импортозамещению в топливно-энергетическом комплексе страны», — отметил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

По оценке инженеров, КПД создаваемого двигателя достигает 39,1% с возможностью повышения до 40%, тогда как у существующих аналогов этот показатель не превышает 38,5%. Кроме того, характеристики агрегата позволяют создавать более высокое давление в газотранспортной системе, что дает возможность использовать его на протяженных маршрутах и в современных газопроводах с повышенным рабочим давлением.

Глава ОДК, член бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России» Вадим Бадеха заявил, что корпорация активно развивает направление индустриальных двигателей, среди которых проект АЛ-41СТ-25 имеет приоритетный статус.

«Первый опытный промышленный двигатель пятого поколения в России — это высокотехнологичный продукт, не уступающий по ряду ключевых характеристик лучшим мировым образцам в этом классе мощности. В дальнейшем на базе газогенератора новой силовой установки планируется создать целое семейство высокоэффективных газотурбинных приводов для газоперекачивающих агрегатов мощностью до 42 МВт», — сказал он.

В «Газпроме» также указали на основные преимущества двигателя — быструю установку и ввод в эксплуатацию. Помимо этого, его отличают низкие выбросы вредных веществ, что соответствует требованиям российских и международных экологических стандартов.

«Первый двигатель АЛ-41СТ-25 будет подвергнут опытно-промышленной эксплуатации на компрессорной станции «Арская» ООО «Газпром трансгаз Казань». Силовая установка запланирована на работу в течение 5 тыс. часов, чтобы продемонстрировать свою надежность и эффективность», — сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

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Ранее, 1 декабря, входящий в «Ростех» холдинг «Росэлектроника» представил миниатюрную систему собственной разработки «свой-чужой» для идентификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Новый малогабаритный приемоответчик был представлен на выставке «Электроника России». Разработчиком технологии выступило научно-производственное предприятие (НПП) «Пульсар». Как пояснили в корпорации, система обладает малым весом — не более 150 г — и низким энергопотреблением.

13 ноября в госкорпорации «Ростех» в преддверии выставки Dubai Airshow-2023 сообщили, что в России начали подготовку к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate.

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