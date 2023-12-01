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Ростех сообщил о создании системы «свой-чужой» для идентификации БПЛА

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Фото: Министерство обороны РФ
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Входящий в Ростех холдинг «Росэлектроника» разработал и представил миниатюрную систему «свой-чужой» для идентификации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в среду, 29 ноября, сообщили в госкорпорации.

Новый малогабаритный приемо-ответчик был представлен на выставке «Электроника России». Разработчиком технологии выступило научно-производственное предприятие (НПП) «Пульсар»

«Изделие работает по принципу «свой-чужой» и в автоматическом режиме маркирует дружественные дроны на высоте до 5 км и расстоянии до 100 км от радиозапросчика», — говорится в пресс-релизе.

Как пояснили в корпорации, система обладает малым весом — не более 150 г. — и низким энергопотреблением.

«Сегодня БПЛА активно используются на поле боя, где выступают в роли корректировщиков огня, а также средств наблюдения и огневого поражения», — рассказал генеральный директор НПП «Пульсар» Сергей Боровой.

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Ранее, 24 ноября, стало известно, что «Росэлектроника» разработала компактный комплекс противодействия беспилотникам «Чистюля». Устройство имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели.

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