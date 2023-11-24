В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»

Холдинг «Росэлектроника» разработал носимый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников и ракет, атакующих радиоизлучающие цели. Об этом 24 ноября сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг.

Отмечается, что презентация изделия прошла в рамках конференции «Армия и общество», организованной Минобороны РФ.

«Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Чистюля» полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до 1 км и блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона, а также оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс, говорится в сообщении.

«Под воздействием «Чистюли» дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности от комплекса и от станции управления», — отметили в «Ростехе».

Данный антидроновый комплекс отличается компактностью и легкостью. Он разработан и выпускается входящим в «Росэлектронику» Центральным научно-исследовательским институтом «Циклон».

Ранее, 23 ноября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, как россияне помогают ликвидировать беспилотники украинской армии с помощью приложения «Радар.НФ». Данная программа позволяет оперативно сообщить о подозрительном объекте в небе. Заметив какое-либо присутствие противника, нужно в меню выбрать соответствующую позицию, сфотографировать и нажать клавишу «сообщить».