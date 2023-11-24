Реклама
Прямой эфир
Спорт
Товарищеский матч сборной РФ с Кубой внесут в Книгу рекордов России
Общество
Прокурор попросил суд продлить арест Треповой еще на полгода
Армия
В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»
Мир
В МИД Финляндии усомнились в случайном повреждении Balticconnector
Мир
Израиль получил список из 39 палестинских заключенных на освобождение
Мир
Экс-замглавы МО Украины Маляр напомнила гражданам о мобилизации
Мир
Кожемяко рассказал о предложении Лукашенко Сапеге и Протасевичу пожениться
Общество
Wildberries сообщил о проверке полицией сотрудников склада в Подмосковье
Мир
KI предсказало появление пророссийской коалиции в Евросоюзе
Общество
В Сахалинской области объявлено экстренное предупреждение из-за снега
Мир
Bloomberg сообщило о готовности части украинцев к территориальным уступкам
Общество
Задержавшему грабителя в Щелково пенсионеру вручили медаль
Культура
РЕН ТВ покажет долгожданную премьеру сериала «Оборотень»
Общество
ФСБ задержала жителя Крыма за отправку Украине компонентов для военной авиации

В России разработали компактный антидроновый комплекс «Чистюля»

«Ростех»: в РФ разработан компактный антидроновый коплекс «Чистюля»
0
Фото: rostec.ru
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Холдинг «Росэлектроника» разработал носимый комплекс «Чистюля», который защищает бойцов от беспилотников и ракет, атакующих радиоизлучающие цели. Об этом 24 ноября сообщается на сайте госкорпорации «Ростех», в которую входит холдинг.

Отмечается, что презентация изделия прошла в рамках конференции «Армия и общество», организованной Минобороны РФ.

«Устройство представляет собой кейс весом до 8 кг и имеет возможность дистанционного управления для защиты бойца от излучения и попадания ракет, атакующих радиоизлучающие цели», — рассказали в пресс-службе госкорпорации.

«Чистюля» полностью подавляет каналы управления и навигации летательных аппаратов в радиусе до 1 км и блокирует передачу фото- и видеоданных с дрона, а также оснащено антеннами трех типов с раздельным управлением частотами, излучающими мощный всенаправленный импульс, говорится в сообщении.

«Под воздействием «Чистюли» дрон может упасть, зависнуть на месте либо вернуться на точку взлета. Это зависит от типа беспилотника и его настроек, а также удаленности от комплекса и от станции управления», — отметили в «Ростехе».

Данный антидроновый комплекс отличается компактностью и легкостью. Он разработан и выпускается входящим в «Росэлектронику» Центральным научно-исследовательским институтом «Циклон».

Присмотрят свысока: вертолеты будут охотиться за морскими дронами
Первые отряды формируют на Черном море, а потом они появятся в составе всех флотов ВМФ России

Ранее, 23 ноября, корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев рассказал, как россияне помогают ликвидировать беспилотники украинской армии с помощью приложения «Радар.НФ». Данная программа позволяет оперативно сообщить о подозрительном объекте в небе. Заметив какое-либо присутствие противника, нужно в меню выбрать соответствующую позицию, сфотографировать и нажать клавишу «сообщить».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023