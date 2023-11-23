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Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

Россияне помогают сбивать дроны ВСУ с помощью приложения «Радар.НФ»

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Фото: РЕН ТВ
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Россияне помогают ликвидировать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью приложения «Радар.НФ». Корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев ознакомился с его функциями.

Уже более 300 тыс. россиян помогают противовоздушной обороне сбивать украинские беспилотники. Для этого они используют смартфон со скаченным приложением «Радар.НФ», который позволяет оперативно сообщить о подозрительном объекте в небе.

Система приложения от «Народного фронта» работает просто: заметив какое-либо присутствие противника, нужно в меню выбрать соответствующую позицию, сфотографировать и нажать клавишу «сообщить». Тренер по парусному спорту Лилия Самохина ранее сообщала о вражеских дронах по радиостанции, а после стала пользоваться таким новым способом.

«Фотографируем область нашей бухты, где мы будем тренироваться. Идет обработка фотографии. Информация отправлена», — объяснила девушка.

Специалист по кибербезопасности Владимир Белый обратил внимание, что приложение оперативно показывает весь трек: откуда летит, где-то взрывается или кто-то пошел поджигать военкомат. Отмечается, что для приложения важно не фото, а именно геолокация объекта. Система ручной калибровки компаса сама определит, куда летит дрон, а дальше в ход вступает противовоздушная техника.

«Люди каждый день читают новости и со временем понимают, что с помощью «Радара» можно в течение нескольких секунд передать информацию нужным органам и обезопасить небо», — акцентировал разработчик проекта «Радар.НФ» Михаил Камышев.

Приложение «Радар.НФ» доступно для пользователей операционной системы Android, скачать его можно на площадках GooglePlay и RuStore. Для этого достаточно навести камеру на QR-код и перейти по ссылке.

Сбить засланца: российским силовикам разрешат атаковать беспилотники
Речь идет об уничтожении БПЛА на земле, в воде и в воздухе

Ранее, 24 октября, военный эксперт Алексей Леонков рассказал «Известиям», что Россия борется с морскими дронами при помощи подводных металлических сетей, которые не допускают атаки на корабли и инфраструктуру. Также обнаруживать их удается с помощью радиолокационного наблюдения и наблюдения с бортов кораблей с последующим уничтожением беспилотника. Эксперт также указал на то, что дроны также пытаются запускать с бортов торговых судов, якобы выполняющих гражданские функции.

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