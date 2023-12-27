Суд оштрафовал издательство «ЭКСМО» за пропаганду ЛГБТ

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал издательство «ЭКСМО» на 900 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ (признано в РФ экстремистским движением и запрещено). Об этом 27 декабря сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Так, издательство признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.21 КоАП РФ.

«Судом установлено, что «ЭКСМО» осуществило пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, выразившуюся в распространении информации, направленной на формирование нетрадиционных сексуальных установок, привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, при этом эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», — сказано в сообщении.

Ранее, 22 декабря, Роскомнадзор изучил материалы с вечеринок телеведущей Анастасии Ивлеевой в московском клубе Mutabor. В некоторых фото- и видеозаписях найдены признаки ЛГБТ-пропаганды. Также в тот день Лефортовский суд Москвы арестовал рэпера Николая Васильева, известного под сценическим псевдонимом VACÍO, на 15 суток и назначил ему штраф 200 тыс. рублей за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.