МФЦ, банки, почта, поликлиника: график работы в новогодние праздники

Новогодние каникулы 2024 года будут длиться 10 дней, с 30 декабря по 8 января. Многие организации в эти дни меняют график работы для удобства граждан. Как будут работать музеи, метро, банки и государственные учреждения — в материале «Известий».

График работы на новогодние праздники и в январе 2024 года

Из года в год январь в России оказывается самым коротким рабочим месяцем. Продолжительность новогодних каникул при этом может меняться, однако первая неделя января стабильно остается праздничной и нерабочей для большинства граждан. В 2024 году на Новый год россияне будут отдыхать 10 дней, на день дольше, чем в прошлом году. При этом 7 января православные верующие встретят один из главных христианских праздников — Рождество Христово. А первым рабочим днем станет вторник 9 января.

Пятница, 29 декабря, станет последним рабочим днем в 2023 году и по продолжительности будет обычным, несокращенным днем.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Главными центрами притяжения россиян в новогодние праздники традиционно становятся Москва, Санкт-Петербург и Сочи , где можно посетить множество музеев, зон отдыха или исторических мест. . Среди других популярных у россиян направлений — Казань, города Золотого кольца России, Алтай и другие. В 2024 году 28% россиян запланировали поездки в дни каникул.

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Как работают МФЦ, Почта России, банки, поликлиника, метро в январе 2024

Некоторые социально важные учреждения продолжают работу в праздники и выходные дни. Информацию о своем графике на Новый год организации публикуют непосредственно перед праздниками. «Известия» собрали информацию о том, как будут работать различные учреждения в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года.

В разных городах России установлены свои графики работы общественного транспорта, МФЦ и других организаций. Для более точной информации стоит посетить соответствующий сайт города.

Фото: РИА Новости/Александр Сухов

МФЦ. Согласно порталу mos.ru, районные московские МФЦ 31 декабря будут открыты с 8:00 до 18:00, а МФЦ окружного значения — с 10:00 до 18:00. Полностью нерабочими будут 1 и 7 января, а в остальные дни новогодних праздников будут открыты 11 дежурных МФЦ (с перечнем организаций можно ознакомиться на портале mos.ru). 2 января центры будут открыты с 11:00 до 18:00, а с 3 по 6 и 8 января — с 10:00 до 18:00. Перечень предоставляемых услуг будет ограничен: можно будет зарегистрировать рождение или смерть родственника и получить доступ к «личному кабинету» на «Госуслугах».

В Санкт-Петербурге многофункциональные центры будут закрыты с 1 по 8 января 2024 года, сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «МФЦ». Прием документов начнется с 9 января, уточнили в ведомстве.

Фото: РИА Новости/Сергей Красноухов

Почта России. Новый год — время подарков. Многие отправляют их Почтой России, однако стоит учитывать, что в некоторые дни отделения будут закрыты. Так, 31 декабря в сокращенном режиме будут работать только круглосуточные отделения Москвы и Санкт-Петербурга. Они будут принимать клиентов до 21:00. Выходным днем для всех отделений будет 1 января. В обычном режиме все офисы будут работать 2-6 и 8 января. А 7 января обслуживать клиентов будут также только круглосуточные отделения. Почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания в выходные дни. Пенсии и пособия будут доставляться по графику, который был согласован с региональными отделениями Социального фонда РФ. Отмечается также, что некоторые сельские отделения могут работать по другому графику.

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Банки. В новогодние каникулы большинство банков будут закрыты. В случае необходимости посетить офис банка, график работы офиса лучше уточнить на сайте или в службе поддержки.

Например, офисы Сбербанка будут работать большую часть новогодних каникул, однако единого расписания у них нет. Некоторые филиалы откроются только 8 января, но есть и такие, что будут работать уже с 3 и 4 января. График работы каждого отделения уже можно посмотреть в приложении банка.

Доступ к банкоматам будет предоставлен в неизменном режиме. Закрытие офисов также не коснется переводов между счетами и через Систему быстрых платежей (СБП), однако переводы по реквизитам могут задерживаться. Стоит обратить внимание на списания по кредиту или ипотеке: чтобы не было просрочек, внесение денег стоит производить за несколько дней до праздников.

Фото: РИА Новости

Поликлиники. В новогодние праздники никто не застрахован от непредвиденных обстоятельств, болезней и травм. Взрослые поликлиники 30 декабря будут открыты с 9:00 до 18:00, а с 31 декабря по 8 января — с 9:00 до 16:00. Детские поликлиники работают 30 декабря и 1-8 января с 9:00 до 15:00. В эти дни в поликлиниках будут присутствовать как минимум дежурный врач-терапевт и медсестра. Визиты к профильным докторам стоит запланировать на послепраздничные дни т.к. обычно в праздники они не работают.

В новогодние праздники растет число людей, обращающихся к травматологам. В связи с этим взрослые травмпункты Москвы будут работать круглосуточно, детские в большинстве случаев — до 22:00. Если происшествие случилось в другое время, то ребенка нужно везти во взрослый травмпункт.

Профильные стоматологические дежурные клиники также будут открыты. 30 декабря они будут работать по графику субботы (с 9:00 до 18:00), 31 декабря — по графику воскресенья (с 9:00 до 16:00) 1 — 8 января — по режиму праздничных дней (с 8:00 до 20:00). Детей будут принимать с 9:00 до 15:00. В случае острой зубной боли можно обращаться в такие учреждения.

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Метро. В ночь с 31 декабря на 1 января московский метрополитен, а также 158 маршрутов наземного транспорта будут работать круглосуточно. Работа МЦД будет продлена до 3:00. При этом проезд на метро, МЦК и наземном транспорте будет бесплатным с 20:00 31 декабря до 6:00 1 января. В ночь с 6 на 7 января метро, МЦК, а также автобусы КМ будут работать до 2:00, 151 маршрут наземного транспорта будет курсировать до 3:30, МЦД — до 3:00.

Кроме того, в новогоднюю ночь в московском транспорте будут показывать обращение президента России, новогоднее поздравление мэра Москвы и тематический эфир.

В Санкт-Петербурге наиболее популярные транспортные маршруты и метро будут работать круглосуточно в новогоднюю ночь и с 6 на 7 января.

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Новогодние праздники 2024: график работы музеев

График работы каждого музея лучше уточнять на сайте или по телефону. Однако уже известно расписание наиболее популярных музеев Москвы и Санкт-Петербурга.

Все экспозиции и выставки Третьяковской галереи будут закрыты 31 декабря 2023 и 1 января 2024. Со 2 по 7 января музей и его филиалы работают с 10:00 до 21:00.

Главное здание Пушкинского музея будет открыто 31 декабря с 10:00 до 18:00 и 2-7 января с 10:00 до 20:00. Выходные дни: 1 и 8 января.

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

Исторический музей закрыт 31 декабря и 1 января. А с 2 по 8 января его можно посетить с 10:00 до 21:00. По этому же графику работают Музей Отечественной войны 1812 года и Выставочный комплекс.

Дарвиновский музей будет открыт 31 декабря с 10:00 до 16:00 и не будет работать 1 и 2 января. С 3 января музей начнет принимать посетителей по своему обычному расписанию.

Петербургский Эрмитаж 31 декабря будет открыт до 19.00 и 1 января уйдет на выходной. А уже со 2 января продолжит работу в обычном режиме.

Русский музей в Санкт-Петербурге будет закрыт 31 декабря и 1-2 января. 3, а также 5-8 января музей открыт с 10:00 до 20:00, а в четверг, 4 января — с 13:00 до 21:00.

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Вход в Петропавловскую крепость будет открыт все дни, однако 31 декабря и 1 января музей работает по сокращенному графику.

Царское Село и Петергофский дворец будут закрыты с 31 декабря по 2 января, а 3 января 2024 года начнут работу в обычном режиме.