Назван топ-10 российских направлений для семей в новогодние праздники

«Яндекс Путешествия» опубликовали 22 ноября топ-10 российских направлений, куда чаще всего бронируют поездки семьи на новогодних праздниках в 2024 году.

В список вошли такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Нижний Новгород. Кроме того, в топ-10 попали Анапа, Калининград, Екатеринбург, Выборг и Зеленоградск, пишет «Газета.Ru», ссылаясь на исследование.

По данным аналитиков, в Выборге и Сочи самая высокая средняя стоимость ночи в отеле — примерно 11 тыс. рублей. Самые низкие показатели пришлись на Санкт-Петербург и Москву — чуть больше 5 тыс. рублей.

Также семьи с детьми запланировали отдых на зимних каникулах за границей. Популярностью пользуются Беларусь, Франция, Таиланд и Египет.

Отмечается, что бронировать поездки россияне начали еще с августа.

Накануне, 21 ноября, «Известия» ознакомились с результатами опроса Boxberry о том, куда планируют отправиться граждане страны в новогодние праздники. Согласно исследованию, в этом году в поездку на каникулах отправятся 80% россиян, причем половина из них решила сменить домашний уют на исследование новых мест. Большая часть респондентов (76%) собирается в поездку с семьей, 24% будут путешествовать с друзьями или в одиночку.