В Санкт-Петербурге задержали трех организаторов нелегальной миграции

Канал нелегальной миграции ликвидирован в Санкт-Петербурге, сотрудники полиции и УФСБ задержали трех организаторов незаконной деятельности. Об этом 27 декабря сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что в течение 2023 года миграционная служба Калининского района отказала в постановке на учет 1,5 тыс. иностранцев, в их документах были указаны недостоверные данные о пересечении границы. МВД стало выборочно проверять данные «отказников», после чего выяснилось, что некоторые из них встали на учет в других районах города.

«При этом документы, которые мигранты предоставили при повторном обращении в миграционную службу, были сделаны как под копирку: оформлены и отпечатаны единообразно и содержали недостоверные сведения», — объяснили в МВД.

На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, полицейские начали поиски организаторов незаконной деятельности. Их личности установили в скором времени, один из них был уроженцем Санкт-Петербурга, двое приехали из ближнего зарубежья.

Один из иностранцев вербовал мигрантов к переезду, так как пользовался авторитетом среди мигрантов. Клиентов злоумышленники набирали через рекламу в Telegram-каналах.

Оперативники выяснили, что «работу» подозреваемые организовали в копировальном центре на Учительской улице, где печатали документы и отдавали мигрантам. Стоимость услуги составляла 5 тыс. рублей.

Услугами злоумышленников воспользовались как минимум шесть человек, но, по данным следствия, они помогли незаконно встать на учет не одной сотне мигрантов.

Трое фигурантов арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее, 22 декабря, в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников миграционного управления МВД. Фигуранты получили от сотрудников коммерческих организаций взятки за игнорирование нарушений миграционного законодательства на строительных объектах.

До этого, 13 декабря, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий, мужчина оказывал содействие в постановке мигрантов на фиктивный учет.