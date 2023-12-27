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В Санкт-Петербурге задержали трех организаторов нелегальной миграции

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Фото: РЕН ТВ
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Канал нелегальной миграции ликвидирован в Санкт-Петербурге, сотрудники полиции и УФСБ задержали трех организаторов незаконной деятельности. Об этом 27 декабря сообщили ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ведомстве уточнили, что в течение 2023 года миграционная служба Калининского района отказала в постановке на учет 1,5 тыс. иностранцев, в их документах были указаны недостоверные данные о пересечении границы. МВД стало выборочно проверять данные «отказников», после чего выяснилось, что некоторые из них встали на учет в других районах города.

«При этом документы, которые мигранты предоставили при повторном обращении в миграционную службу, были сделаны как под копирку: оформлены и отпечатаны единообразно и содержали недостоверные сведения», — объяснили в МВД.

На основании этого было возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции, полицейские начали поиски организаторов незаконной деятельности. Их личности установили в скором времени, один из них был уроженцем Санкт-Петербурга, двое приехали из ближнего зарубежья.

Один из иностранцев вербовал мигрантов к переезду, так как пользовался авторитетом среди мигрантов. Клиентов злоумышленники набирали через рекламу в Telegram-каналах.

Оперативники выяснили, что «работу» подозреваемые организовали в копировальном центре на Учительской улице, где печатали документы и отдавали мигрантам. Стоимость услуги составляла 5 тыс. рублей.

Услугами злоумышленников воспользовались как минимум шесть человек, но, по данным следствия, они помогли незаконно встать на учет не одной сотне мигрантов.

Трое фигурантов арестованы, расследование уголовного дела продолжается.

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Ранее, 22 декабря, в Москве возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников миграционного управления МВД. Фигуранты получили от сотрудников коммерческих организаций взятки за игнорирование нарушений миграционного законодательства на строительных объектах.

До этого, 13 декабря, было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий, мужчина оказывал содействие в постановке мигрантов на фиктивный учет.

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