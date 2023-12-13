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В Петербурге возбудили дело в отношении экс-начальника УМВД по вопросам миграции

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Фото: СУ СК России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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В отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, подозреваемого в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Об этом 13 декабря сообщает Следственный комитет (СК) России в Telegram-канале.

По данным следствия, подозреваемый оказывал незаконное содействие в постановке на фиктивный миграционный учет на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области большого числа иностранных граждан, которые в том числе ранее привлекались к административной и уголовной ответственности.

«Подозреваемый задержан, с ним будут проведены необходимые следственные действия, решен вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения», — сказано в сообщении.

Как отмечается, расследование дела поставлено на контроль в центральном аппарате председателем СК Александром Бастрыкиным.

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Ранее в этот день сообщалось о задержании экс-начальника УМВД по вопросам миграции по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Его задержали в Московской области. В ближайшее время решится вопрос об избрании меры пресечения.

Экс-главу управления задержали в ходе расследования дела о нелегальной миграции, начатого еще осенью 2022 года совместными усилиями управления собственной безопасности ГУ МВД России и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным «Известий», сотрудники органов выявили преступное сообщество, которое подделывало документы о постановке на миграционный учет, что позволило незаконно принять несколько тысяч иностранцев. Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).

Сотрудники УФСБ и полиции Санкт-Петербурга установили причастность к противоправной деятельности одного из руководящих работников регионального управления по миграции. В управлении СК России по Санкт-Петербургу в июле 2023 года сообщали, что на тот момент к уголовной ответственности по этому делу привлечено 11 человек, в том числе депутат муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга.

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