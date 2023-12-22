В Москве возбудили дело в отношении двух сотрудников миграционного управления МВД

В Москве возбудили уголовное дело в отношении двух сотрудников столичного управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ, обвиняемых в получении взятки. Об этом в пятницу, 22 декабря, сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Москве.

«Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления по Северному административному округу Главного следственного управления СК РФ по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»)», — указано в сообщении.

Уточняется, что речь идет о начальнике и инспекторе отделения по противодействию незаконной трудовой деятельности. По данным следствия, они получили от сотрудников коммерческих организаций взятки за отсутствие внимания к нарушению миграционного законодательства на строительных объектах.

Преступная деятельность была выявлена и пресечена. Обоим фигурантам дела предъявили обвинения, с ними проводятся следственные действия.

Ранее, 20 декабря, сообщалось, что заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Санкт-Петербурга доставили в главное следственное управление СК России по городу для дачи показаний. Допрос был проведен в связи с подозрением в получении взятки, которая позволила предпринимателю избежать уголовной ответственности. Сотрудник полиции может подозреваться в нарушении статей УК РФ «Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности» и «Превышение должностных полномочий».

13 декабря было возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника управления по вопросам миграции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Он подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следствия, он оказывал содействие в постановке мигрантов на фиктивный учет.