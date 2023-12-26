Украинский генерал обвинил Зеленского в неспособности решить проблемы ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский не способен решить проблемы украинских войск, возникающие из-за масштабного применения беспилотников российскими военными. Об этом 24 декабря заявил генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала NEWSROOM.

По его словам, украинские власти инвестируют средства в благоустройство Киева, а не в развитие военной экономики. Из-за этого российская армия обладает превосходством в беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и артиллерии, добавил он.

«Власть ничего не делает, чтобы исправить эту ситуацию. Я уже не говорю о том огромном количестве боеприпасов, которое нам необходимо. <...> Власти не способны ничего сделать ввиду своей некомпетентности», — считает Кривонос.

Накануне глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что если власти страны не найдут способ наладить в стране производство ударных беспилотных летательных аппаратов, то украинская армия будет вынуждена отступить. Она также отметила, что Вооруженные силы России (ВС РФ) успешно развивают и применяют технологию роев БПЛА.

Комментируя это, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил в беседе с «Известиями», что российские военнослужащие проявляют храбрость и изобретательность в ходе спецоперации, а Украина ищет оправдания. Военный эксперт отметил, что российские беспилотные системы во многом показывают свое преимущество, а кроме того, с каждым днем идет модернизация военной техники.

Тогда же военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, что способом борьбы с новым беспилотником AQ-400 «Коса» (Scythe), который презентовала Украина, может стать применение нового российского комплекса ПВО «Панцирь-СМ».

Ранее, 22 декабря, военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал, что Россия готова к усилению атак беспилотников с территории Украины, поэтому создала сильную антидроновую систему.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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