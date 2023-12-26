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Военный эксперт назвал изобретательность российских солдат причиной неудач ВСУ
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Сюжет:

Военный эксперт назвал изобретательность российских солдат причиной неудач ВСУ

Эксперт Дандыкин: российские бойцы проявляют изобретательность в ходе СВО
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Российские военнослужащие проявляют храбрость и изобретательность в ходе СВО, а Украина ищет оправдания. Об этом в беседе с «Известиями» 26 декабря заявил ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Накануне глава Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская заявила, что если власти страны не найдут способ наладить в стране производство ударных беспилотных летательных аппаратов, то армия будет вынуждена отступить.

«Это попытка оправдания чем угодно. Мы надеемся только на себя, они надеются на дядюшку Сэма (образ Соединенных Штатов. — Ред.), на Германию, на кого угодно. И, конечно, с этим всё связано. Наши парни изобретательные, работают сейчас над новыми надводными дронами», — сказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что российские беспилотные системы во многом показывают свое преимущество, кроме того, с каждым днем идет модернизация военной техники.

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Ранее, 19 декабря, издание The New York Times писало, что успех Вооруженных сил (ВС) РФ вынуждает США переосмыслить дальнейшие действия по помощи Киеву. Авторы материала подчеркнули, что Вашингтону следует признать факт того, что Вооруженные силы Украины вряд ли смогут дать отпор российским войскам.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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