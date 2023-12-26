Восьмилетний россиянин обыграл победителя шахматной Олимпиады на чемпионате мира
Восьмилетний россиянин Роман Шогджиев 26 декабря обыграл 28-летнего победителя Всемирной шахматной олимпиады Жахонгира Вахидова из Узбекистана на чемпионате мира по рапиду в Самарканде (Узбекистан).
На 34-м ходу Шогджиев, игравший черными фигурами, предложил ничью, однако Вахидов отказался, делая разные ходы. Фатальным стал ход белым конем на Н-3. После чего Шогджиев в семь ходов довел партию до победы.
Чемпионат мира по рапиду и блицу проходит с 26 по 30 декабря в Самарканде. Призовой фонд турнира составляет $1 млн.
Ранее, в сентябре, 17-летний россиянин Алексей Гребнев выиграл чемпионат Азии среди юниоров в индийском Джамшедпуре. Всего в соревнованиях участвовали 58 спортсменов из семи стран. Гребнев был единственным представителем России.