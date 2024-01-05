Дать по куполу: запретят ли в России животных в цирках

В конце 2023 года несколько депутатов Госдумы внесли законопроект, который предполагал полный запрет цирков с животными в России. Инициатива эта была поддержана зоозащитниками, но в Федеральном собрании, однако, посчитали преждевременным запрет представлений с участием зверей. Вместо этого они предложили ужесточить контроль за дрессировщиками. Возможен ли отказ от цирков с животными в ближайшие несколько лет и как должна меняться эта отрасль , разбирались «Известия».

Кто выступил с запретом

Законопроект о запрете цирков с животными внесли в Госдуму лидеры фракции «Новые люди» в октябре 2023 года. В пояснительной записке отмечалось, что там зачастую жестоко обращаются со зверями и они обрекаются «на постоянное психологическое и физическое страдание до конца своей жизни».

Авторы законопроекта ссылаются на данные соцопроса, проведенного в ноябре 2021 года, согласно которому 42% граждан России выступили за запрет использования диких и домашних зверей в цирках, а 8% — за запрет только диких зверей. Речь идет об опросе SuperJob, причем двухгодичной давности. Свежий опрос, проведенный в октябре 2023 года, показал похожие цифры, хотя совсем запретить животных в цирках предлагают 41% россиян, а только диких — 11%.

Опрос на эту тему проводил и ВЦИОМ: в августе 2019 года он показал, что 53% россиян выступают за номера с животными в цирке, а 41% — против них. Причем ответ сильно зависит от возраста: люди старше 45 гораздо чаще приветствуют номера со зверями в цирке, а люди до 34 лет в основном являются противниками этого.

Фото: ТАСС/EPA/ANATOLY MALTSEV

Авторы законопроекта указывают также на опыт «более 40 государств, где полный или частичный запрет на животных в цирке уже действует». Это Финляндия, Австрия, Израиль, Сингапур, Индия и т.д.

Однако законопроект отклонили: в декабре в комитете Совфеда по науке, образованию и культуре запрет назвали преждевременным, так как в России «не хватит учреждений для содержания всех этих животных»; а комитет Госдумы по культуре дал отзыв, в котором признал меру чрезмерной. В отзыве говорится, что не оценены экономические и социальные последствия принятия законопроекта, нет никакого переходного положения или особого порядка вступления документа в силу. Всё это может негативно сказаться и на развитии циркового дела в России, и на содержащихся в цирках животных. Депутаты предположили, что такой запрет повлечет за собой «исчезновение древнейшего жанра циркового искусства — жанра цирковой дрессуры».

Однако некоторые меры депутаты и сенаторы всё же предлагают, например повысить эффективность правоприменения действующего законодательства РФ в области обращения с животными, усилив надзор за их содержанием и использованием в культурно-зрелищных целях . А сенаторы предложили ужесточить контроль за дрессировщиками, решив создать рабочую группу по проверке цирков.

По официальным данным, в России на конец 2022 года было всего 68 цирков, из которых 48 — стационарных и семь передвижных. В цирках содержится 832 зверя, на обслуживание которых ежегодно тратится почти 175 млн рублей. Количество животных немного выросло относительно 2021 года (на 10 особей), притом, что цирков было на один больше.

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Можно ли сразу запретить животных в цирке

В ближайшее время запрет цирков с животными в стране невозможен, считают эксперты, причем как из цирковой отрасли, так и со стороны зоозащитников.

Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков подчеркнул, что дрессура животных как одно из важных направлений российского цирка существует более 100 лет и стала уже «важной составляющей национальной идентичности России, которую надлежит бережно сохранять».

— Цирковые животные являются неотъемлемой частью искусства цирковых представлений, а сам цирк сегодня — это также единственная возможность для детей увидеть редкие виды животных в тех городах, где фактически отсутствуют зоопарки, — сказал он «Известиям». — На этом фоне инициатива лидеров партии «Новые люди» выглядит исключительно деструктивной и направленной на ослабление целой отрасли российской культуры, которая неизбежно приведет к ликвидации циркового искусства как явления.

Сергей Беляков утверждает, что ссылка на опыт более 40 стран «не соответствует действительности» и не подтверждает, что мир идет по пути отказа от цирков с животными. Напротив, заявил он, на крупнейших международных цирковых фестивалях в Монте-Карло и в Латине в 2023 году представления прошли с участием животных, в том числе хищных. Запрет цирков с животными, считает он, разрушит всю систему культурно-зрелищных представлений, вычеркнет эту отрасль из рамок нормативно-правового поля и спровоцирует разрастание теневого сектора цирковых представлений.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Эксперт по индустрии развлечений с животными общественной организации «Голоса за животных» Оксана Данилова, напротив, уверена, что тенденция по отказу от использования животных в цирках в мире усиливается, а в пример приводит американский цирк Ringling Brothers, который сделал себе имя на номерах со слонами, но отказался от представлений с ними несколько лет назад.

— Однако думаю, что в ближайший год такой закон могут не принять из-за циркового лобби, хотя в течение 5–10 лет это вполне возможно, — заявила она «Известиям». — Это при условии, что проблема будет объективно обсуждаться в СМИ, власти будут внимательнее относиться к общественному запросу и настроениям, а в законе будут прописаны переходные промежуточные этапы.

На переходном этапе Оксана Данилова предлагает запретить циркам покупку новых животных, что значительно снизит количество используемых зверей за несколько лет.

Председатель комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты РФ Елена Шаройкина также считает, что на сегодняшний день запретить использование животных в российских цирках «не представляется возможным».

— Это огромная индустрия, складывавшаяся десятилетиями, и в ней задействовано много людей и зверей, — сказала она «Известиям». — Скорее считаю целесообразным сконцентрироваться на том, чтобы улучшить условия содержания животных, задействованных в культурно-зрелищной сфере. В этом контексте очень важно развивать и усиливать независимый общественный контроль. Считаю хорошей идеей, чтобы при крупных цирках действовали наблюдательные советы.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Усилять ли контроль

В Минприроды РФ заявили «Известиям», что сейчас основы использования животных в культурно-зрелищных целях и их содержания установлены федеральным законом № 498 «Об ответственном обращении с животными» и распространяются в том числе на цирки.

— Например, не допускается деятельность, которая предусматривает использование животных для физического контакта с посетителями, — заметили в министерстве. — Отметим, что также установлен разрешительный порядок для содержания и использования животных в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. Такая деятельность подлежит обязательному лицензированию.

Гендиректор «Росгосцирка» Сергей Беляков также подчеркивает, что в филиалах Российской государственной цирковой компании созданы условия для комфортного пребывания, бережного содержания, максимальной социализации животных: у них разнообразный, здоровый и полноценный рацион питания, постоянное наблюдение ветеринарных специалистов, гигиенические и релаксационные процедуры по расписанию.

Оксана Данилова, однако, указывает на недостатки другого нормативного акта — постановления правительства РФ от 30 декабря 2019 г. № 1937, которое утверждает требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию.

— По этому постановлению допустимы чудовищно тесные клетки и вольеры для животных в цирках. Например, размер клетки для львов и тигров — 2,1×1,3×1,3 м, а размер клетки для бурых медведей — в среднем 1,5×1,5×1,5 м , — сказала она. — Для сравнения, для тех же медведей, тигров и львов в зоопарках вольеры должны быть минимум 20 кв. м плюс уличные не менее 80 кв. м. Добавляется и обязательное требование обогащения среды средствами для лазанья, полками, бассейнами и т.д., естественного грунта под ногами. Но ведь медведь или тигр, которых используют в цирке, по своим потребностям ничем не отличаются от медведя и тигра в зоопарке.

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Кроме того, говорит она, законом «никак не прописан контроль за методами дрессуры» . Возможно это только с помощью постоянно действующих видеокамер, уверена Оксана Данилова, которая призывает контролировать в том числе кормление животных, так как один из самых эффективных методов дрессуры — голодание. Также она предлагает четко прописать порядок списания состарившихся животных.

Елена Шаройкина считает, что нужно пересмотреть и сделать строже утвержденные постановлением № 1937 требования к использованию животных в цирках.

— Цирковые лимиты целесообразно приравнять к зоопарковым нормам, также ввести обязательную круглосуточную видеотрансляцию из мест содержания животных в цирках, обеспечив доступ к этим материалам общественному контролю, — заявила она. — Важно также определить перечень видов животных, которым невозможно создать условия в цирках, и проработать вопрос изъятия редких и исчезающих видов животных из зрелищных шоу-программ.

Одновременно нужно увеличивать штрафы за ненадлежащее содержание животных, говорит Елена Шаройкина. При этом, по ее словам, может понадобиться программа господдержки, чтобы помочь циркам в кратчайшие сроки привести помещения в соответствие с требованиями и обеспечить животным достойные условия содержания и уход. Представитель ОПРФ предлагает провести инвентаризацию всех животных в цирках и дельфинариях.

Она сообщила, что на базе комиссии по экологии и устойчивому развитию Общественной палаты уже создана рабочая группа по проблемам содержания и использования животных в культурно-зрелищных целях. Эта комиссия будет инициировать общественные проверки. В рабочей группе — и зоозащитники, и представители отрасли.