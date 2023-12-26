Суд освободил экс-главу Кировской области Белых от наказания за злоупотребления

Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в понедельник, 26 декабря, от наказания по делу о злоупотреблении полномочиями за истечением срока давности.

Его оправдали по предъявленному обвинению в совершении преступления, которое предусматривает превышение должностных полномочий, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Отмечается, что суд признал право на реабилитацию экс-чиновника.

Кроме того, Белых признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Совершение преступления лицом, занимающим государственную должность»). Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок два года.

Белых был губернатором Кировскую область с 2009 по 2016 год. В июне 2016-го его задержали в московском ресторане при получении взятки. Позже, в феврале 2018-го, экс-чиновника приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область.

Летом 2021 года сообщалось о возбуждении в отношении Белых уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). А 4 декабря 2023-го сторона обвинения запросила суд назначить 12 лет лишения свободы Белых с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии.