Реклама
Прямой эфир
Общество
Мурашко рассказал о притоке врачей в новые регионы РФ
Общество
В Кремле не ведут дискуссий об уголовном наказании за публикацию последствий ударов ВСУ
Политика
Песков объяснил большое количество желающих участвовать в выборах
Туризм
Названа самая дорогая стоимость проживания в отеле в России в 2023 году
Общество
Бойцов ВСУ приговорили к пожизненному сроку за убийство 12 жителей Мариуполя
Интернет и технологии
Глава Рособрнадзора рассказал об обучении ИИ следить за нарушениями при ЕГЭ
Мир
ЦАХАЛ заявила о приостановке боев в районе города Дейр-эль-Балах в секторе Газа
Мир
Лавров заявил о серьезном интересе Латинской Америки к БРИКС
Армия
Шойгу заявил о выполнении главной задачи СВО на 2023 год
Мир
Экономика Китая может обойти американскую в 2037 году
Армия
Шойгу доложил Путину об ударе ВСУ по порту Феодосии
Спорт
Вратарь сборной СССР Яшин вошел в число самых влиятельных футболистов
Мир
В США заявили об истощении военных ресурсов Запада из-за поддержки Киева
Общество
Новогодний «Еж-3» в последний раз вышел на фиолетовую ветку метро Москвы
Экономика
Бюджет получил 315 млрд рублей благодаря налогу на сверхприбыль

Суд освободил экс-главу Кировской области Белых от наказания за злоупотребления

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд освободил бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых в понедельник, 26 декабря, от наказания по делу о злоупотреблении полномочиями за истечением срока давности.

Его оправдали по предъявленному обвинению в совершении преступления, которое предусматривает превышение должностных полномочий, в связи с отсутствием в его деянии состава преступления. Отмечается, что суд признал право на реабилитацию экс-чиновника.

Кроме того, Белых признали виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 285 УК РФ («Совершение преступления лицом, занимающим государственную должность»). Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на госслужбе на срок два года.

Связаны одной схемой: глава ФНС Серпухова арестован за взятки
Что грозит начальнику налоговой и его подчиненным за получение свыше 10 млн рублей от бизнесменов

Белых был губернатором Кировскую область с 2009 по 2016 год. В июне 2016-го его задержали в московском ресторане при получении взятки. Позже, в феврале 2018-го, экс-чиновника приговорили к восьми годам строгого режима и штрафу в размере 48 млн рублей за взяточничество, а в июне того же года этапировали в Рязанскую область.

Летом 2021 года сообщалось о возбуждении в отношении Белых уголовного дела по ч. 2 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации»). А 4 декабря 2023-го сторона обвинения запросила суд назначить 12 лет лишения свободы Белых с зачетом уже отбытого наказания в условиях изоляции в исправительной колонии.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023