В России пройдет первая свадьба с использованием биометрии

13 января на выставке «Россия» пройдет первая свадьба с использованием биометрической идентификации. Об этом в интервью «Известиям» рассказал генеральный директор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий. Пока не идет речи о том, чтобы формировать полноценный сервис по оформлению брака по лицу, но глава организации позитивно оценивает такую инициативу.

«На мой взгляд, это было бы отличным решением. В целом мы стремимся к тому, чтобы наши пользователи как можно меньше зависели от бумажек», — сказал Поволоцкий.

С помощью биометрии уже сейчас через «Госключ» можно подписать заявление на развод, добавил глава ЦБТ. Это делается благодаря усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП). С ее помощью также можно совершать десятки юридически значимых действий — от распределения пенсионных накоплений до запрета на регистрационные операции с недвижимостью.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью гендиректора Центра биометрических технологий «Известиям»:

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