Отмеченный Путиным командир Трошин рассказал о боях за Марьинку

Командир танкового батальона Александр Трошин, которому президент РФ Владимир Путин после взятия российскими военными города Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) присвоил звание майора, рассказал 25 декабря «Известиям» о том, как освобождали населенный пункт. По его словам, противник в ходе боев отчаянно цеплялся за каждый подвал и погреб.

«Противник за каждый дом цеплялся, за каждый сарай, за каждый подвал, погреб. Мы выбивали его штурмом, давили каждый день. Нужно было идти, пока противник не понимал, что происходит. Прямо на его плечах заходить на его же позиции», — сообщил военный.

По словам Трошина, когда он доложил командиру своей 5-й бригады по радиостанции, что Марьинка перешла под их контроль, у него тряслись руки. Вскоре после этого его отвезли на связь с начальником Генштаба, а потом сообщили, что с ним хочет поговорить Верховный главнокомандующий.

«Я вообще сегодня был удивлен, когда говорил по телефону с Верховным главнокомандующим, и до сих пор прийти в себя не могу. Это непередаваемые ощущения, не могу объяснить. Ну это просто ступор», — отметил он.

Ранее 25 декабря Путин поручил присвоить Трошину звание майора. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил главе государства, что досрочно присвоил командиру звание капитана, однако президент отметил, что имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

Ранее в ходе встречи Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после этого заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил Путин.

В свою очередь политолог Юрий Светов заявил «Известиям», что взятие Марьинки российской армией символизирует выполнение задачи по освобождению территорий Донецкой и Луганской народных республик.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибло сразу 30 мирных жителей ДНР.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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