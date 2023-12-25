Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Трошину

Президент России Владимир Путин поручил присвоить звание майора командиру батальона Александру Трошину, участвовавшему во взятии города Марьинки, который был полностью освобожден российскими силами от подразделений украинских боевиков.

«Есть командиры и бойцы, которые уже сейчас известны. Командирам понятно, как они воевали. Один из них Трошин Александр Константинович. Он командир танкового батальона и старший лейтенант», — отметил российский лидер в ходе рабочей встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу 25 декабря.

Глава ведомства сообщил Путину, что досрочно присвоил Трошину звание капитана. Президент ему в ответ поручил присвоить командиру звание майора.

«Я прошу вас внести предложение о присвоении ему звания майора. Он заслужил», — сказал Путин, отметив, что президент имеет право поправить положение о воинской службе, согласно которому военнослужащим не положено «перескакивать через ступеньку».

Он также поручил главе МО представить предложения по остальным участникам взятия города. По словам президента, все они достойны государственных наград.

«Знаю, что наши военнослужащие воевали в высшей степени достойно. Безусловно, они достойны государственных наград. Сделайте, пожалуйста, предложение по всем, кого считаете наиболее отличившимися», — указал Путин.

Ранее в ходе встречи Шойгу доложил Путину об освобождении Марьинки. Он сообщил, что штурмовые отряды группировки «Юг» 25 декабря взяли город в ходе активных наступательных действий.

Президент после этого заявил, что со взятием Марьинки Российская армия отодвигает боевые подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) от Донецка. Кроме того, освобождение города позволяет Вооруженным силам (ВС) РФ выйти на оперативный простор, добавил Путин.

Ранее «Известия» писали, что контроль над городом является ключом к продвижению российских военных в сторону следующих населенных пунктов. В частности, открывается выход на Курахово — важный транспортный узел.

С начала лета российские силы начали успешное продвижение на этом участке фронта. Сообщалось, что под контроль уже взято примерно 70% города. Бои продолжались, российские силы регулярно отбивали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать. ВС РФ продолжали продвигаться вглубь, не забывая о необходимости эвакуировать гражданское население.

Вооруженные формирования Украины с 2014 года превращали Марьинку в подземный укрепрайон, включающий в себя бетонные блиндажи и ходы сообщений, что дало возможность украинским боевикам скрытно перемещаться и долго оборонять город. Там же было создано две линии обороны с большим количеством артиллерии. Первые удары по городу были нанесены в ночь на 12 июля 2014 года, когда Украина обстреляла жилые кварталы из тяжелой артиллерии. Погибло сразу 30 мирных жителей ДНР.

Спецоперация, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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