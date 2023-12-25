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Врач назвала способы избежать переедания в новогодние праздники

Врач Петрова: яркие эмоции помогут избежать переедания в Новый год
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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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Эндокринолог Ирина Петрова рассказала, как не съесть лишнего во время новогодних праздников.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 25 декабря, эксперт указала на высокий риск нарушить привычный режим питания из-за голодания перед праздником или переедания в новогоднюю ночь. Прежде всего, по словам специалиста, избежать этого поможет активный отдых и яркие эмоции.

Врач призвала 31 декабря придерживаться обычного графика питания, в том числе не игнорировать завтрак, обед и ужин, чтобы избежать чувства резкого голода и не переесть ночью.

В праздники Петрова посоветовала есть качественную белковую пищу, полезные жиры, медленные углеводы и растительную клетчатку. В сам Новый год врач призвала есть белки и овощи, а сладости оставить на утро. Также, по ее словам, стоит пить больше воды.

Она подчеркнула, что снижению аппетита способствует праздничная атмосфера. Можно украсить жилье, добавить новогодний декор в интерьер. Таким образом зрительные и обонятельные рецепторы направят в мозг положительные сигналы, а в организме начнут активно вырабатываться гормоны счастья.

Помимо этого, новогодние каникулы подходят для походов в театр и кино, для встреч с близкими и прогулок на свежем воздухе. Активный и познавательный отдых поможет получить положительные впечатления без привязки к еде.

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Ранее 25 декабря врач-диетолог Анжелика Дюваль рассказала «Ридусу», что для избежания сильного опьянения во время новогоднего застолья важно делать перерывы между принятием алкоголя, особенно в самом начале празднования. Например, пауза между бокалами шампанского может быть примерно один час. Также она призвала не употреблять алкоголь на голодный желудок, отдавать предпочтение сухим сортам алкоголя, в которых мало сахара. Помимо этого, она посоветовала не мешать спиртные напитки со сладким соком, газировкой, так получится контролировать количество выпитого. Перед тем как начать пить алкоголь, диетолог советует подкрепиться салатом из свежих овощей, заправленным нерафинированным растительным маслом, или овощной нарезкой без заправки.

Также в этот день врач-терапевт Тимур Асанов рассказал о заболеваниях, которые обостряются в Новый год. По его словам, к ним относятся травмы от падений, а также ожоги от пиротехники, алкогольные и пищевые отравления, обморожение, гипертония, переедание и обострение хронических заболеваний органов пищеварения, аллергические реакции, пишет Pravda.Ru.

22 декабря врач-нутрициолог Дарья Русанова посоветовала во время новогоднего застолья тщательно пережевывать еду, есть маленькими кусочками, чтобы испытать чувство насыщения и избежать переедания. Русанова также указала, что принимать пищу следует только тогда, когда возникает чувство голода.

В декабре прошлого года врач-эндокринолог Елена Островская рассказала, что избежать переедания в новогоднюю ночь поможет полноценное питание 31 декабря, чтобы за стол человек садился неголодным. Застолье она посоветовала начать примерно в девять часов вечера, а не откладывать на полночь. Под бой курантов достаточно ограничиться шампанским и легкой закуской, а вот от сладостей необходимо воздержаться. Также она посоветовала отправиться на прогулку, чтобы не просидеть за столом всю ночь. Также стоит не забывать пить больше жидкости, отмечает телеканал «Звезда».

14 декабря гастроэнтеролог Яна Картаева заявила, что краткосрочное переедание мандаринов не нанесет вреда здоровью, но важно индивидуально подбирать свою норму цитрусовых. Эксперт объяснила, что в день специалисты советуют съедать не менее 400 г овощей и фруктов. При этом небольшие отклонения от рекомендации не представляют опасности, отмечает телеканал «360».

11 декабря врач-аллерголог Алена Бондаренко рассказала, что норма мандаринов для ребенка начальной школы — две штуки в сутки, а детям до года цитрусовые давать нельзя. Врач отметила, что сигналом о переедании цитрусовых являются высыпания на коже. Алена Бондаренко добавила, что мандарины, как и любые другие цитрусовые, повышают аппетит, поэтому их не рекомендуется есть перед ужином, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее диетолог Лидия Ионова в беседе с НСН перечислила самые калорийные и вредные для здоровья праздничные продукты. К ним она отнесла мясные нарезки, майонез и икру. Диетолог напомнила, что основную опасность представляют не конкретные блюда, а длительное переедание.

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