Лидеру рок-группы «Алиса» Константину Кинчеву исполнилось 65 лет

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев 25 декабря отмечает 65-летний юбилей, оставаясь по-прежнему на вершине рейтинга кумиров молодежи. Корреспондент «Известий» Илья Аникеев поговорил с его коллегами по цеху, которые рассказали, в чем секрет молодости именинника.

Музыканты согласились, что певец обладает харизмой, которую годы только украшают.

«Ему практически ничего не надо делать, чтобы быть звездой, потому что он таким по факту родился. Он по знамению Божьему — звезда», — заявил лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин.

Фронтмен «АукцЫона» Олег Гаркуша показал, как выглядел Кинчев в молодости. Своим внешний видом рокер всегда обращал на себя внимание и вводил в ступор советского «модного» обывателя, предоставив даже документы фото с длинными волосами.

«Фотография Константина Евгеньевича, где-то мы ее нашли. Он совсем молоденький здесь. Предположительно, это на документ, может быть, даже на комсомольский билет или на паспорт, я уже не знаю. Такая фотография — это молодость», — показал Гаркуша.

День своего рождения Кинчев отмечает концертом на сцене легендарного ДК имени Горбунова. Музыканты группы «Алиса» споют песни тех времен, когда рок-н-ролл еще кому-то мог встать поперек горла, а также исполнят новые композиции, которые не оставят равнодушными давних поклонников, рассказал Аникеев. Все билеты на шоу распроданы, а за кулисами завершаются последние приготовления.

Ранее, 12 ноября, концерт в честь 40-летия группы прошел в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный». Он открыл новый тур группы, который продолжится еще в 10 городах.

После, 18 ноября, рок-группа «Алиса» отпраздновала свое 40-летие большим концертом Москве. О том, как прошло мероприятие и что о достижениях коллектива думают коллеги музыкантов, рассказывал корреспондент «Известий» Максим Прихода. Поклонники рок-группы забили зал «ЦСКА Арены» до отказа, все билеты на концерт были раскуплены.

Коллектив был создан в 1983 году. Изначально лидера рок-группы «Алиса» Константина Кинчева даже не было в составе. Будущий фронтмен влился в «Алису» в 1984 году, и именно с ним рок-команда стала популярной.